Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Strömnässkola, Piteå.
Vill du vara med och skapa en meningsfull och trygg fritid för våra elever?
Välkommen till Strömnässkolan F-3!
Vi söker två engagerade och kreativa fritidspedagoger eller lärare i fritidshem som tillsammans med kollegor vill skapa en meningsfull fritidstid för eleverna. Hos oss arbetar du i en miljö präglad av öppenhet och samarbete. Teamet på Strömnässkola i Piteå ser framemot din ansökan!
Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog stödjer och stimulerar du elevernas utveckling genom lek, rörelse, skapande aktiviteter och socialt samspel. Du planerar, genomför och följer upp verksamheten både självständigt och tillsammans med kollegor i arbetslaget på ett strukturerat och ansvarstagande sätt.
Du samarbetar nära med lärare och övrig personal för att skapa en trygg, kreativ och stimulerande lärmiljö under både skoldagen och i fritidshemmets verksamhet. I rollen är du relationsskapande och bidrar till goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
I uppdraget ingår att tillsammans med kollegor utveckla det pedagogiska arbetet i fritidshemmet utifrån läroplanens mål samt bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för eleverna. Arbetet kräver flexibilitet och en förmåga att anpassa verksamheten efter elevernas behov och verksamhetens förutsättningar.
Arbetet innebär också att stödja elever under delar av skoldagen samt att samverka med vårdnadshavare. Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
• Utbildning som lärare med inriktning mot fritidshem eller fritidspedagog
Mer om tjänsten
100% semestertjänst. Tillträde 260810 eller enligt överenskommelse. Arbetstid dagtid enligt schema.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-01
För anställning inom skolan krävs uppvisan av utdrag ur belastningsregistret. www.polisen.se
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Strömnässkola är en F-3 skola belägen centralt i Piteå. Vi har för tillfället ca 170 elever i hela verksamheten och ca 160 elever i fritidsverksamheten samt ca 27 medarbetare. Vi är just nu fyra fritidsavdelningar.
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer https://www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
Enl ÖK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Sveriges Lärare
Victoria Merum victoria.merum@pitea.se Jobbnummer
9801224