Lärare i fritidshem/fritidspedagog sökes till Tågaborgsskolan - Helsingborgs kommun - Förskollärarjobb i Helsingborg

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/Om arbetsplatsenTågaborgsskolan är en grundskola i centrala Helsingborg. Här går ca 570 elever från årskurs F-9. Vi erbjuder en arbetsplats i nybyggda och kreativa lokaler. Skolan ligger centralt i helsingborg med närhet både till natur och kulturupplevelser.Vår utgångspunkt är att framtiden kommer att se annorlunda ut. Som medarbetare hos oss är du med och ger våra barn och elever förutsättning att möta framtiden. Det kräver annorlunda arbetssätt, mod och nyfikenhet och att du arbetar med elevernas verklighet som utgångspunkt.Skolan driver några större utvecklingsprojekt, vi har fokus på entreprenöriellt lärande, formativ undervisning och bedömning samt spåkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar enligt 1-1 från årskurs 1 till 9 och använder digitala verktyg som är en del av undervisningen. På Tågaborgsskolan arbetar vi i Team för att utvecklas och lära tillsammans! Vi ser att lärande sker under hela dagen och arbetar för att skapa goda relationer och tillgängliga och stimulerande lärmiljöer.Vill du utvecklas tillsammans med oss är du varmt välkommen till Tågaborgsskolan!Klicka här för att läsa mer om oss!2021-04-11Vi söker en driven och engagerad fritidspedagog/grundlärare i fritidshem som vill vara med och fortsätta utveckla vår fritidshemsverksamhet. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet av undervisning i musik alternativt idrott. På Tågaborgsskolan ser vi samarbete som en framgångsfaktor och du kommer att ingå i Team fritids som består av två fritidshem. Tillsammans med dina kollegor planerar och driver du pedagogisk utveckling och ni skapar ett helhetsperspektiv på elevernas lärande. Vi arbetar aktivt med fritidshemmets viktiga uppdrag och ser att du har god kännedom om och drivs av att utveckla fritidshemmets undervisning inom språk- och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du fritidshemsverksamheten. Du är väl förtrogen med verksamhetens styrdokument och har god förmåga att omsätta läroplanens innehåll till praktik. På förmiddagarna arbetar du i elevgrupper utifrån din kompetens och erfarenhet. Vi ser rastaktiviteter som en viktig del av elevernas skoldag. Rastverksamheten och lovverksamheten planerar, utvecklar och genomför du och dina kollegor tillsammans.Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller har en fritidspedagogexamen. Du har lätt för att skapa relationer och har en god pedagogisk förmåga som gör att du kan leda och organisera arbetet för att skapa en utvecklande lärmiljö för eleverna.Du är en engagerad och närvarande pedagog som brinner för utveckling och att skapa goda lärandesituationer för eleverna. Du har även en god förmåga att samarbeta med kollegor och skapa goda relationer med elever och vårdnadahavare.Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!Övrig informationSista dag att ansöka är 210502Anställningsform: Tillsvidare, semestertjänstOmfattning: 80-100%Tillträdesdatum: 210809Antal tjänster: 1