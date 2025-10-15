Lärare i fritidshem/fritidspedagog/förskollärare
2025-10-15
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Är du legitimerad lärare i fritidshem eller förskollärare och söker en arbetsplats där ditt uppdrag tas på allvar?
Munksundsskolans fritidshem erbjuder en strukturerad verksamhet med fokus på kvalitet, trygghet och meningsfullt lärande under hela dagen. Vi arbetar systematiskt med års- och tema-planeringar, tydliga veckostrukturer och använder bildstöd för att skapa tillgänglighet för alla elever.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens fritidshem tillsammans med oss - en verksamhet där omsorg, lärande och kreativitet går hand i hand.
Munksundsskolan - en skola för alla, där glädje, nyfikenhet och samarbete formar framtidens lärande
Munksundsskolan är en F-6-skola i Enköping som ligger centralt och naturnära. Här går cirka 370 elever från förskoleklass till årskurs 6 och omkring 220 stycken deltar i fritidsverksamheten. Våra lärmiljöer är flexibla, öppna och skapade för kreativitet, samarbete och lärande i rörelse.
Välkommen till en verksamhet där vi lyfter varandra och utvecklas tillsammans!
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig är du välkommen att söka!
Du har en central roll i elevernas hela skoldag och följer eleverna både under lektionstid och i fritidsverksamheten Det ger dig en bred förståelse för hur varje elev och gruppen som helhet fungerar i olika sammanhang. Denna helhetssyn gör att du kan anpassa och planera aktiviteter som stärker elevernas lärande, sociala samspel och trygghet.
Du:
* Du utformar meningsfulla aktiviteter som stärker elevernas sociala utveckling, kreativitet och lärande.
* Du samarbetar nära med skolans lärare för att skapa en helhet kring elevernas hela skoldag.
* Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i fritidshemmet tillsammans med kollegor.
* Du bidrar till att utveckla undervisningen med fokus på lek, rörelse, skapande och utforskande arbetssätt både inomhus och utomhus.
Hos oss är fritidshemmet en viktig del av elevernas lärandeKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare i fritidshem, fritidspedagog, förskollärare eller har motsvarande behörighet.
* Har ett pedagogiskt och relationsskapande förhållningssätt.
* Är strukturerad, flexibel och lösningsinriktad.
* Brinner för att skapa en trygg och inspirerande verksamhet där eleverna trivs och utvecklas.
* Tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem är meriterande.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
