Lärare i fritidshem / Fritidspedagog
Fritidshemmet Tussilagon / Förskollärarjobb / Vadstena Visa alla förskollärarjobb i Vadstena
2026-06-08
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fritidshemmet Tussilagon i Vadstena
Vill du vara med och skapa en trygg, meningsfull och utvecklande fritid för barn i en liten och familjär verksamhet? Nu söker Tussilagons fritidshem i Vadstena en engagerad lärare i fritidshem/fritidspedagog som vill bidra med pedagogisk kompetens, värme och kreativitet i barnens vardag.
Tussilagon är ett fristående fritidshem i centrala Vadstena. Verksamheten drivs som en förening där styrelsen till stor del består av föräldrar, vilket ger en nära och personlig miljö med korta beslutsvägar och stort engagemang kring barnens bästa. Hos oss blir du en viktig del av en mindre verksamhet där relationer, trygghet och delaktighet står i centrum.
Om rollen
Som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för att planera, genomföra, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten. Du arbetar utifrån läroplanens mål och bidrar till att skapa en stimulerande fritidsverksamhet där barnens nyfikenhet, kreativitet, sociala utveckling och lärande tas tillvara.
I uppdraget ingår att:
planera och leda pedagogiska aktiviteter utifrån barnens behov, intressen och läroplanens mål
följa upp, utvärdera och dokumentera verksamheten både på grupp- och individnivå
skapa en lugn, trygg och positiv miljö där varje barn känner sig sedd och viktig
arbeta relationsskapande med barn, vårdnadshavare och kollegor
bidra till verksamhetens utveckling genom idéer, struktur och pedagogiskt ansvarstagande
vara en tydlig och närvarande vuxen som leder, motiverar och engagerar barnen
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem, alternativt utbildad fritidspedagog. Du är trygg i din pedagogiska roll och har lätt för att skapa goda relationer med både barn och vuxna.
Du är en person som:
har ett varmt och tydligt ledarskap
bidrar till arbetsro, trygghet och positiv stämning
tycker om att samarbeta och ta gemensamt ansvar
är nytänkande och delar gärna med dig av idéer och arbetssätt
kan lyssna, stötta och möta barn utifrån deras olika behov
vill vara med och utveckla en meningsfull, inkluderande och stimulerande fritidsverksamhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du ser varje barn och bidrar till en miljö där barnen känner delaktighet, tillit och glädje.
Hos Tussilagon får du arbeta i en mindre och nära verksamhet där ditt engagemang gör skillnad varje dag. Du får möjlighet att påverka, utveckla arbetssätt och vara en viktig vuxen i barnens vardag.
Vi erbjuder:
en familjär verksamhet i centrala Vadstena
engagerade kollegor och närhet till vårdnadshavare
möjlighet att påverka och utveckla fritidshemmets pedagogiska innehåll
en arbetsplats där trygghet, relationer och barnens bästa är i fokus
Anställning
Omfattning: 75%
Anställningsform: tillsvidareanställning men inledande 6 månaders provanställning
Tillträde och lön enligt överenskommelse
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas före anställning.Publiceringsdatum2026-06-08Övrig information
Välkommen med din ansökan senast den 23 juni.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Mimmi Johansson, enhetschef
Vilhelm Ektander, ordförande
Helena Netland, vice ordförande och personalansvarig
Varmt välkommen med din ansökan till Tussilagons fritidshem! Skicka gärna in din ansökan redan idag, då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fritidshemmet Tussilagon
, http://tussilagon.se
Fyllagatan 4 (visa karta
)
592 30 VADSTENA Arbetsplats
Fritidshemmet Tussilagon Jobbnummer
9951527