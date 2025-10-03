Lärare i fritidshem/fritidspedagog
2025-10-03
Vi söker en lärare i fritidshem som vill vara med och skapa en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet för våra elever. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära elever och kollegor i en trygg och personlig miljö, där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad varje dag.
Munktorpsskolan är en liten och gemytlig F-6-skola med cirka 175 elever. Vi är en enparallellig skola med två fritidshem och öppen verksamhet för elever i årskurs 4-6. Skolan ligger i naturnära miljö i Munktorp, 10 km från Köping, och präglas av samarbete, engagemang och en vilja att utveckla verksamheten tillsammans.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du en stimulerande och trygg verksamhet utifrån elevernas behov, intressen och gällande styrdokument. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att skapa meningsfulla aktiviteter som främjar elevernas sociala utveckling, kreativitet och lärande. I rollen ingår också att samarbeta med skolans övriga personal för att skapa en helhet kring elevernas skoldag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller har motsvarande behörighet.
Har ett pedagogiskt förhållningssätt och förmåga att skapa goda relationer med elever och kollegor.
Är strukturerad, flexibel och lösningsinriktad.
Du vill bidra till en trygg och inspirerande fritidsverksamhet där eleverna trivs och utvecklas.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem.
Vi erbjuder en nära och personlig arbetsmiljö där alla känner varandra.
Möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor.
En naturnära miljö som inbjuder till lek, rörelse och kreativitet.
En skola med god sammanhållning och samarbete.
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team på Munktorpsskolan!
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
