Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Öckerö kommun, Utbildning kultur fritidsförv / Pedagogjobb / Öckerö Visa alla pedagogjobb i Öckerö
2025-09-26
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Kompassenskolan är en småskalig och gemytlig grundskola för år F-3 med ca 170 elever. Skolan ligger centralt belägen på Öckerö med närhet till både inspirerande natur och goda kommunikationer. Kollegiet på Kompassen arbetar med stort engagemang, där yrkesstolthet, profession och teamkänsla utgör grunden. Hög kvalitet och glädje genomsyrar verksamheten. Du kommer att vara en del i en stimulerande och positiv miljö där goda relationer mellan pedagoger, elever och föräldrar är något vi lägger stor vikt vid.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att utifrån styrdokumenten planera, genomföra samt utvärdera undervisningen på fritidshemmet tillsammans med arbetslaget. Du driver och utvecklar den pedagogiska verksamheten och tillsammans med dina kollegor skapar du en röd tråd genom hela skoldagen och utmanar till lärande. Du har förmåga att utgå från varje elevs förutsättningar i planering och genomförande av undervisningen. Fritidspedagogiken är i fokus under hela skoldagen och på våra raster och du har ett ansvar för undervisningen på fritidshemmet. Du är en aktiv del i att vidareutveckla verksamhetens innehåll mot uppsatta mål tillsammans med arbetslaget. Du blir en del av ett kompetent arbetslag och ni har stora friheter att påverka ert arbete utifrån gruppens behov och intresse. Du blir en viktig del av helheten av skoldagen där fritidshemmet får ta plats och utvecklas. Vi arbetar tillsammans med ett tydligt fokus på elevernas bästa och ett stort engagemang kring verksamhetens kvalité och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig att undervisa i fritidshemmets verksamhet. Du är utbildad fritidspedagog, alternativt lärare i fritidshem. Du är en trygg ledare och en god lagspelare i arbetslaget. Du kan möta varje elev på deras villkor och anpassa utbildningen efter de behov som individen och gruppen har. Det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta, ser nyttan med att ingå i ett arbetslag. Du är trygg i din yrkesroll och du uppvisar god förståelse för människors olika förutsättningar och har ett stort engagemang kring elevernas lärande. Som person är du flexibel och har stor ansvarskänsla, lätt för att bygga relationer och ett professionellt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280172". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö kommun, Utbildning kultur fritidsförv Kontakt
Rektor
Britta Svensson britta.svensson@ockero.se 031976394 Jobbnummer
9527581