Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Stift S:T Thomas Skola / Pedagogjobb / Lund
2025-09-01
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Stift S:T Thomas Skola i Lund
Sankt Thomas skola söker dig som är grundlärare mot fritidshem! Vi är en liten skola (cirka 100 elever i årskurserna F-9) som med små klasser och engagerade lärare skapar goda förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. Skolan bedriver också en förskola. Vi verkar för en miljö där varje elev blir sedd och bekräftad. Skolan är icke- vinstdrivande och vilar på en katolsk grund men ämnesundervisningen är allsidig, saklig och icke konfessionell. vi har fina lokaler i vackra sekelskiftesbyggnader. Skolan ligger mitt i den natursköna St Larsparken i södra Lund. Våra elever är hemmahörande i Lund och angränsande kommuner. Skolan är mångkulturell.
Vi letar efter dig som brinner för fritidshemsutveckling och som vill vara med och fortsätta utveckla vår fritidshemsavdelning så att eleverna får optimala förutsättningar att växa, utvecklas och använda sin fulla potential. Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa på fritidshemmet. Det är nödvändigt att du behärskar god svenska i tal och skrift.
Du välkomnas till en skola med engagerade kollegor. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till att skapa en god och trygg lärandemiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi kommer att rekrytera löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstidens utgång. Vänta inte med att ansöka.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: rektor@sanktthomasskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift S:T Thomas Skola
, http://www.sanktthomasskola.se
Sankt Lars Väg 1 (visa karta
)
222 70 LUND Arbetsplats
S:T Thomas Skola, Stift Jobbnummer
9486529