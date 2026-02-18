Lärare i fritidshem/fritidspedagog, 100%
2026-02-18
Skolorna i Töreboda kommun är trygga och trivsamma arbetsplatser där vi arbetar nära eleverna för att skapa en god lärmiljö. Med närhet till Göta kanal och vacker natur har vi en miljö som bidrar till både arbetsglädje och studiero. Vi arbetar tillsammans för att möta skolvardagens behov och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Hos oss finns möjlighet till kontinuerlig utveckling, och vi värnar om en inkluderande miljö där alla känner sig delaktiga. Som medarbetare har du också möjlighet att använda Guldgruvan som är kommunens återanvändningscenter och kREativa resurscenter som binder samman näringsliv, utbildning och skapande.
Om arbetsplatsen
Älgarås skola är en liten och gemytlig byskola belägen i ett naturskönt område med en utemiljö utöver det vanliga. Hos oss möts du av en verksamhet där alla elever och medarbetare känner varandra väl och samarbetar tätt i vardagen.
Vi arbetar utifrån övertygelsen att alla elever är allas ansvar och att varje barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vår undervisning bedrivs i åldersintegrerade klasser med ett inkluderande förhållningssätt, höga förväntningar och ett starkt kollegialt samarbete som grund.
Om dig
Som medarbetare hos oss är du flexibel, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för elevernas välmående. Du ser värdet av att anpassa dig efter elevernas behov och bidrar aktivt till att skapa en skola där både elever och vuxna trivs, utvecklas och lyckas tillsammans. Fritidshemmet har även ett nära samarbete med förskolan under eftermiddagar och lov och viss undervisning bedrivs därför i förskolans lokaler.
Nu söker Älgarås skola en engagerad och behörig lärare i fritidshem. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår landsortsskola och som ser fördelarna med mindre elevgrupper och ett nära, kollegialt samarbete. Du trivs i ett litet sammanhang där alla bidrar och tar gemensamt ansvar för elevernas lärande, den egna professionella utvecklingen och skolans helhet. Du är initiativrik, delar gärna med dig av idéer och vågar pröva nya arbetssätt. Samtidigt uppskattar du den frihet och det ansvar som arbetet på en mindre skolenhet innebär.
Vi ser helst att du som söker har behörighet att under skoldagen undervisa i något praktiskt estetiskt ämne, exempelvis idrott, slöjd, bild eller musik.
I dina arbetsuppgifter ingår ett övergripande ansvar för fritidshemmet. Du kommer ansvara för planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten.
Du arbetar strukturerat, har god samarbetsförmåga och är van att använda IKT och digitala pedagogiska verktyg i undervisningen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tillträde sker den 12/8 eller enligt överenskommelse, under förutsättning att tjänsten inte behöver tillsättas av redan befintlig personal och att organisatoriska förutsättningar finns. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag och intervjuer kan ske fortlöpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
