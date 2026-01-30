Lärare i fritidshem/förskollärare på Bodaskolan F-6
2026-01-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Bodaskolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.
Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.
Om du är intresserad av skolutveckling, är en lärare som är en tydlig, god ledare och förebild, och tycker att det är utvecklande att jobba med språkutvecklande arbetssätt, då är det här jobbet för dig.
Lärare i fritidshem/förskollärare på Bodaskolan F-6Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med pedagoger på fritidshemmet att organisera en lärande, utvecklande och meningsfull fritid för eleverna. Tillsammans med arbetslaget planerar du verksamheten utifrån läroplanen och följer upp samt utvärderar kvaliteten på fritidsverksamheten. Du arbetar dagligen för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik undervisning för våra elever samt arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter som tillhör läraryrket.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt är legitimerad förskollärare. Du som har tränarutbildning, friluftsledarutbildning eller annan adekvat utbildning är också välkommen att söka.
Du ska vara en given ledare som skapar intresse, engagemang och delaktighet för våra elever i fritidshemmet. Vi förväntar oss att du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Meriterande om du har erfarenhet med elever inom AST och diabetes. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Pia Aspegren 033-357909 Jobbnummer
9714445