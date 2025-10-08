Lärare i fritidshem, Ersmarks skola
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vårt arbete bidrar till barn och ungas framtidstro.
Ersmark är en by som ligger 7-8 km från Umeå centrum, med goda möjligheter till lokaltrafik.
På vår skola går barn från förskoleklass till och med åk 5.
Vi har en organisation som går ut på att varje årskurs är en enda stor klass och i varje klass samverkar två klasslärare samt en till två fritidspedagoger.
Häng med på en digital rundtur på skolan här: Ersmarks skola - Umeå Kommun
Anställningsinformation
Anställningen avser ett vikariat, deltid, med start snarast, enligt överenskommelse till och med 2025-12-08.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Din uppgift som lärare i fritidshem är att erbjuda en meningsfull fritid där du utgår från elevernas behov, intressen och initiativ men också inspirerar till nya upptäckter. Tillsammans med dina kollegor erbjuder du eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer där omsorg och lärande integreras. Du samverkar med pedagoger i förskoleklass och i skola för att bidra till elevernas måluppfyllelse. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.
Om dig
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har förmåga att variera undervisning och aktiviteter utifrån elevers behov. Du är en trygg vuxen och en god förebild som har förmåga att knyta an till eleverna, se varje individ och skapa en god lärmiljö. Du motiverar eleverna genom att låta dem vara delaktiga och komma med egna förslag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare/ansökt om lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem
Erfarenhet av arbete på fritids med barn i lågstadieålder
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
