Lärare i fritidshem Errarps skola
Ängelholms kommun, Errarps skola / Förskollärarjobb / Ängelholm Visa alla förskollärarjobb i Ängelholm
2026-06-29
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Errarps skola är en F-6 skola med ca 480 elever belägen i Skälderviken. Med skog och hav på gångavstånd har vi en fantastisk utemiljö att tillgå. Vi har generösa lokaler och ett bibliotek integrerat i skolan.
På Errarps skola utgår vi från team där alla involveras och bidrar. Kunskap, glädje och vänskap är för oss viktiga hörnstenar för att skapa god kvalité i undervisningen. Vi driver en framtidsinriktad skola där eleverna får förutsättningar att nå sin fulla potential för att möta sitt fortsatta liv. Med lärandet i fokus arbetar all personal tillsammans utifrån elevernas bästa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du under förmiddagen arbetar i klass tillsammans med ansvarig mentor. På eftermiddagen ansvarar du tillsammans med dina kollegor för fritidshemmets verksamhet. Du kommer att placeras på lågstadiet. I våra arbetslag arbetar vi tillsammans i team. Vi eftersträvar ett delat ledarskap där dialogen mellan arbetslag och skolledning är nära.
På Errarps skola har vi en mycket hög andel behöriga lärare i fritidshem, vilket bidrar till en utvecklingsinriktad verksamhet med god kvalitet.
Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har på vår skola kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra elever. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare och fritidshemspersonal.
Oavsett om du är erfaren eller nyutexaminerad så har du en trygghet och ett kontinuerligt stöd av ditt arbetslag samt specialpedagog/speciallärare och rektor.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation för fritidshem/fritidspedagog.
Vi förväntar oss att du är engagerad och inspirerande. Du följer elevernas utveckling och utmanar varje enskild elev utifrån deras förmågor. Ditt uppdrag blir att tillsammans med arbetslaget skapa de bästa förutsättningarna för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Vi förväntar oss att du medverkar i och berikar skolans utvecklingsarbete. Ett aktivt värdegrundsarbete är också en självklarhet för dig. God samarbetsförmåga är ett krav.
Du dokumenterar, reflekterar och analyserar ditt arbete både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du har hela barnet i centrum och ser vinsten av att samverka med andra yrkeskategorier för att skapa den bästa lärmiljön. Tryggheten i din yrkesroll kombineras med tydlighet och en förmåga att sätta gränser.
Du har gärna kunskaper inom ämnet textilslöjd, även om det inte är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde: 2026-09-28 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar fortlöpande rekrytering och rekryterar efterhand.
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholms kommun, Errarps skola Kontakt
Rektor
Anna Freij anna.freij@engelholm.se 0431-870 00 Jobbnummer
9983632