Lärare i fritidshem, Edsskolan
Östhammars kommun, Barn- och utbildningskontoret / Förskollärarjobb / Östhammar Visa alla förskollärarjobb i Östhammar
2026-07-10
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Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Nu har du chans att arbeta i en skola med fritidshem som har fokus på utveckling i en lärande och trygg miljö. Vårt fritidshem har verksamhet både före och efter skoldagen. Edsskolan är en F-3 skola med ca 200 elever. Vi har sex stycken fritidsavdelningar från F-6 där verksamheten är anpassad efter åldersgrupperna. Skolan ligger belägen i centrala Östhammar. Vi har gemensamma planeringsmöten för personalen på fritidshemmet under dagtid. Vi har en skolutvecklare i kommunen som bjuder in till uppskattade introduktionsdagar för nyanställda och du kommer även ingå i ett professionsnätverk med regelbunden handledning.
Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisning i fritidshemmet och samarbetar under skoldagen med lärare i skolan. Vi arbetar i avdelningsteam och tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att aktivt delta i barnens kunskapsskapande och undersökande i olika lärandesituationer.
Vi erbjuder möjlighet till kontinuerlig fortbildning och nätverkande i en väl fungerande skolutvecklingsenhet med fokus på utveckling. Du kommer att ha ett nära samarbete med både pedagoger och elevhälsa.Kom och utvecklas tillsammans med oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i fritidshem alternativt pedagogisk bakgrund och stort intresse för undervisning i fritidshem. Det är till din fördel om du har tidigare erfarenhet som lärare, både i grundskola och fritidshem, du får gärna ha erfarenhet i ämnen som idrott, trä och metallslöjd. Goda IT-kunskaper är ett krav så att du kan sätta dig in i de system vi arbetar med. Har du även kunskaper i Unikum, Teams och Tempus sedan tidigare så är det ett plus.
Vi lägger särskild vikt vid din förmåga att skapa goda relationer till våra elever och att kunna anpassa din undervisning till varje elevs behov. En positiv grundinställning hjälper också för att inspirera och visa eleverna på möjligheter och lösningar. Du är en samarbetsinriktad och flexibel person, som med engagemang bidrar till att våra elever ska få så goda förutsättningar som möjligt.
Har vi väckt ditt intresse? Ansök redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-00569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars Kommun
(org.nr 212000-0290)
Box 66 (visa karta
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742 35 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Östhammars kommun, Barn- och utbildningskontoret Kontakt
Skyddsombud Sveriges Lärare
Emelie Ferm emelie.ferm@edu.osthammar.se Jobbnummer
9999210