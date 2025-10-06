Lärare i fritidshem Bohusskolan
Ale kommun / Pedagogjobb / Ale Visa alla pedagogjobb i Ale
2025-10-06
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Bohusskolan är en F-9-skola som ligger mitt i samhället Bohus.
Skolan ligger på fem minuters promenad från Bohus centrum, och nås enkelt och snabbt med kollektivtrafiken. På skolan går för närvarande 615 elever. Väljer du att arbeta på Bohusskolan, möter du dagligen engagerad och hängiven personal som tar sig an sina elever och sitt arbete med stort intresse och ansvar.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
På Bohusskolan finns fyra integrerade fritidshemsavdelningar, och en fritidsklubb åk 4-6, där du i
huvudsak skall vara kopplad till en av dem. I ditt arbete ingår undervisning i bild och idrott kopplat till mellanstadiet.
Arbetet innebär att tillsammans med kollegor driva pedagogisk utveckling för eleverna. Du ska planera och genomföra aktiviteter på fritids i enlighet med våra styrdokument i samarbete med dina kollegor i arbetslaget. Fritidshemmet har ett nära samarbete med skolan och i tjänsten ingår att arbeta med eleverna under hela skoldagen. Du ska tillsammans ansvara för föräldrakontakter och det sker främst genom det dagliga mötet i verksamheten men även genom att skriftligen informera om verksamheten på fritids via digitala plattformar.Kvalifikationer
Du är legitimerad och behörig fritidspedagog/lärare mot fritidshem, med inriktning idrott och/eller bild. Vi är ett väl fungerande arbetslag och välkomnar dig som med värme och engagemang vill jobba med oss och våra elever. Ett gott och respektfullt bemötande gentemot elever och personal är en förutsättning.
Vi vill att du skall vara med och utveckla vårt kvalitetsarbete samt utveckla IKT på fritidshemmen.
Du är en lagspelare som värdesätter samarbete över gränserna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.Övrig information
Vi erbjuder dig en kreativ och stöttande arbetsmiljö och möjligheter till professionell utveckling.
Vid en eventuell anställning behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kristina Hellström 46303704113 Jobbnummer
9542543