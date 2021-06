Lärare i fritidshem - Västerås kommun - Förskollärarjobb i Västerås

Västerås kommun / Förskollärarjobb / Västerås2021-07-01Är du lärare i fritidshem och nyfiken på Västerås stads grundskolor? Det här är en samlingsannons för alla fritidshemstjänster inom Västerås stad.Västerås stad har siktet inställt på att bli en ledande skolstad och fritidshemmen med sina pedagoger spelar en viktig roll i den visionen. Som Västmanlands största arbetsgivare är vi stolta över att kunna erbjuda dig som medarbetare kompetensutveckling i form av fritidshemslyft och nätverk där du får utbyta erfarenheter med kollegor inom staden. För dig som vill utvecklas i din roll finns många möjligheter; arbetslagslagsledare, digipedagog och traineeprogram för framtida skolledare.Just nu söker vi lärare i fritidshem till:Bjurhovdaskolan, 1 tjänst.Brandthovdaskolan, 1 tjänst.Tjänsten är uppdelad 50/50 fritids/idrott.Ekbergaskolan, 1 tjänst.Om intresse finns kan tjänsten kombineras fritids/idrott.Håkantorpsskolan, 1 tjänst.S:ta Gertruds skola, 1 tjänst.Vetterstorpsskolan, 1 tjänst.Annonsen ligger ute hela året och den uppdateras löpande med lärartjänster som blir lediga ute på våra skolor. Håll gärna koll på annonsen för att se när en tjänst som matchar ditt intresse utannonseras. Du kan läsa mer om skolorna på deras hemsidor och vi berättar gärna mer om dem på en intervju. Våra intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag!2021-07-01Som lärare i fritidshem gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Det ger fantastiska möjligheter att analysera elevens behov, och för dig som pedagog möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång.Eleverna står i fokus, men ditt uppdrag innebär också att du samarbetar nära med andra yrkesgrupper på skolan. Du samverkar mycket med övriga pedagoger och elevhälsoteamet, men också med föräldrar och ibland med myndigheter.Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för arbete i fritidshem. Du är en trygg vuxen som brinner för att skapa engagemang hos våra elever. Det är meriterande om du sedan tidigare har arbetat i fritidsverksamhet, skolverksamhet eller med barn och unga.För att kunna utveckla lärandet i fritidshemmet behöver du känna dig bekväm med att använda digitala verktyg och utrustning som surfplattor, interaktiva program och appar. Din goda planeringsförmåga och lösningsfokuserade inställning är viktig för att du aktivt ska kunna koppla fritidsverksamheten till LGR11 och klassrumsundervisningen. Vi arbetar hela tiden för att utveckla vår fritidsverksamhet och vill att du har ett driv och engagemang att vara en del i detta.I den här rekryteringen kommer vi att be dig om utdrag ur belastningsregistret.För din information: under semestertider kan det dröja något längre än vanligt med återkoppling på din ansökan.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVälkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-31Västerås kommun5839959