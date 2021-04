Lärare i fritidshem - Ekerö kommun - Förskollärarjobb i Ekerö

Ekerö kommun / Förskollärarjobb / Ekerö2021-04-12Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, stabil ekonomi, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.Länk till Ekerö kommuns hemsidaArbetsplatsbeskrivningSANDUDDENS SKOLA är en F-6 skola på Ekerö med 380 elever i lokaler byggda 2000. Skolan ligger vackert mellan stad och natur med tillgång till både skog och sjö. Vi fokuserar på kollegialt lärande och tror på att samarbete i arbetslag och gemensamma förhållningsätt bidrar till ökat lärande för eleverna. Fritids och skola i åkF-3 är en självklar enhet som möjliggör elevernas lärande under hela dagen. Skolan kommer att byggas ut till en F-9 skola och få tillgång till nya lärmiljöer och nya möjligheter! Vill du vara med att forma framtidens skola tillsammans med oss? Vår skola når mycket höga resultat inom flera områden. Våra enkäter visar att både personal och elever trivs bra och känner sig trygga. Resultat på nationella prov och meritvärden är mycket höga. Vi har ett gott samarbete med vårdnadshavare. Vi är även glada för att kunna erbjuda våra elever ett skolbibliotek bemannad med utbildad skolbibliotekarie.ArbetsbeskrivningSom lärare i fritidshem på Sanduddens skola är du en viktig medarbetare i ditt arbetslag. Du utför fritidshemspedagogiska aktiviteter tillsammans med eleverna och dina kollegor. Tillsammans med dina kollegor planerar och genomför ni det pedagogiska uppdraget för fritidshemmet.Du medverkar till det heldagsperspektiv på elevernas lärande som skola och fritidshem har, genom att stötta eleverna på olika sätt under skoltid, samt har rena fritidshemspedagogiska lärpass under skoltid. Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget och elevhälsoteamet samt ledning av skolan, anpassas särskilda insatserna för eleverna efter gemensamt satta beslut.Sanduddens skola har idag fyra åldershomogena fritidsavdelningar fördelat mellan förskoleklass till årskurs 3. Förutom våra undervisningssalar med tillhörande grupprum har vi tillgång till rörelserum, bibliotek, slöjdsalar och en stor skolgård under eftermiddagar och lov. Under lov arbetar vi gärna åldersblandat, utifrån både elevernas och personalens önskemål. Planeringstid är schemalagd och tydlig arbetsbeskrivning finns. Planering ges både för arbetslaget och enskilt.KvalifikationerVi ser gärna att du är utbildad lärare i fritidshem, alternativt att du har annan likvärdig pedagogisk utbildning. Erfarenhet av yrket är meriterande.Tillträde: 2021-08-09 eller efter överenskommelseOmfattning: Heltid men möjlighet till deltid finnsAnställningsform: Tillsvidare/VisstidLänk till lediga jobb i Ekerö kommunOm Ekerö kommunVi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Precis som vi, är du serviceinriktad, professionell och gillar att bygga relationer med kollegor. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidAnställning från läsårsstart ht21 eller tidigare genom överenskommelse. Heltid men med möjlighet till deltidsanställning vid överenskommelse.2021-04-12Månadslön.Friskvårdsbidrag, semesterväxling.Sista dag att ansöka är 2021-05-12Ekerö kommun5685360