Lärare i fritidshem
Svalövs Montessori Ekonomisk förening / Förskollärarjobb / Svalöv Visa alla förskollärarjobb i Svalöv
2026-07-21
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Svalövs Montessori söker en erfaren lärare till fritidshemmet.
På vårt fritids sätter vi skapande, rörelse och upplevelser i främsta rummet. Ungefär hälften av de 120 eleverna på Mellanskolan går på fritids. Mellanskolan har tre våningar och här arbetar 5-4-3 pedagoger.
Vi söker dig som har god hand med eleverna i deras starkaste utvecklingsålder. Vårt fritidshem leds och samordnas av vår fantastiska lärare i idrott och hälsa. Montessoripedagogikens hörnsten frihet att välja är ledstjärnan. Ty barn lär sig bäst när de får friheten att röra sig, att välja sitt eget arbete och att följa sina intressen. Denna frihet verkar inom gränser som är respekt för sig själva, respekt för andra och respekt för miljön.
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog eller fritidsledare. Du behöver både ha flexibilitet och erfarenhet av pedagogiskt arbete i åldrarna 6-11 år. Önskvärt är att du arbetat inom en montessoriverksamhet, har montessoriutbildning alternativt på annat sätt varit i kontakt med och har kunskap om pedagogiken.
Svalövs Montessori har funnits sedan 1976 och vi är idag ett tydligt alternativ med positiv tro på upplevelsebaserat lärande. Vi är en ekonomisk förening, ett s.k. föräldrakooperativ, helt utan vinstuttag. Vi är en skola med mycket goda förutsättningar att ge våra barn den start i livet alla barn förtjänar. Arbetet på skolan präglas av en helhetssyn på livet.
För att din tjänst ska bli heltid ingår att under skoltid arbeta som parlärare. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande och undanber oss alla rekryteringsföretags erbjudanden om hjälp - eftersom det är en montessorifilosofi, att hjälp mig inte klara det jag rimligen klarar själv!.
Vi undanber oss hjälp med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: platsansokan@svalovsmontessori.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Montessori Ekonomisk förening
, https://svalovsmontessori.se
Onsjövägen 11 (visa karta
)
268 31 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs Montessoriskola Jobbnummer
10008267