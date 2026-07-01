Lärare i fritidshem
Järfälla kommun, Fastebol/Högby skolor / Förskollärarjobb / Järfälla Visa alla förskollärarjobb i Järfälla
2026-07-01
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Fastebol-Högby skolor är en enhet inom Utbildningsförvaltningen i Järfälla Kommun. Inom enheten bedrivs verksamheter för grundskola F-6, inklusive förskoleklass, fritidshem och mellanstadieverksamhet. Skolorna ligger i Viksjö, med närhet till Mälaren, grönområden och goda kommunikationer med både buss och tåg.
Enheten har ca 450 vetgiriga och nyfikna elever och 60 anställda fördelat på två närliggande skolor, Fastebolskolan samt Högbyskolan, med gemensam värdegrund, pedagogisk grundsyn och arbetssätt.
Hos oss får du arbeta i en stabil och kompetent organisation med professionella, engagerade och samarbetande medarbetare. Du kommer att arbeta med erfarna kollegor på Fastebolskolan runt praktiskt estetiska lärprocesser i ämnet idrott och hälsa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
• Undervisning i fritidshemmet
• Ansvarig för årskursens fritidhemsverksamhet
• Utveckla undervisningen på Fastebol-Högby skolors fritidshem med övriga lärare
• Kollegialt samarbete med vår personal
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Kommungemensamt nätverk för fritidshemmetKvalifikationer
• Examen som lärare i fritidshem eller fritidspedagog
• Lärarlegitimation
• Arbetslivserfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande
• Utbildning eller kompetens som breddar det pedagogiska arbetet är meriterande
• Du är en driven lagspelare som ser styrkan i det kollegiala samarbetet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse eller 260810.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Fastebol/Högby skolor Kontakt
Sveriges Lärare
Jonas Persson jonas.persson@jarfalla.se Jobbnummer
9987180