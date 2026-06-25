Lärare i fritidshem
Lerums kommun, Hulan / Förskollärarjobb / Lerum Visa alla förskollärarjobb i Lerum
2026-06-25
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Hulanskolan söker Lärare i fritidshem till de lägre årskurserna.
Vill du vara med och skapa en trygg, kreativ och utvecklande fritidsverksamhet där elever får möjlighet att växa varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Hulanskolan är en F5-skola där vi tillsammans arbetar för att skapa en lärmiljö präglad av trygghet, delaktighet och höga förväntningar. Vi tror på kraften i goda relationer och på att alla elever kan lyckas när de möts av engagerade och kompetenta vuxna.
Nu söker vi en lärare i fritidshem som vill vara en viktig del av vårt arbete med de yngre eleverna.
Arbetsuppgifter: Som lärare i fritidshem på Hulanskolan arbetar du både under skoldagen och i fritidsverksamheten. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar du en verksamhet som stimulerar elevernas lärande, sociala utveckling och kreativitet.
Du bidrar till att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla elever, du planera och genomföra undervisning i fritidshemmet utifrån läroplanens mål, samverka med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare.
Du utveckla aktiviteter som stärker elevernas samarbete, ansvarstagande och lust att lära och bidra till skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Vi erbjuder
På Hulanskolan blir du en del av en engagerad personalgrupp som tillsammans arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Hos oss möts du av ett öppet arbetsklimat, kollegialt lärande och goda möjligheter att vara med och påverka verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som vill göra skillnad varje dag och som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Hulanskolan till en plats där elever trivs, lär och växer.
Tillsammans skapar vi framtidens skola.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i fritidshem eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har god förmåga att skapa positiva relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är engagerad, ansvarstagande och lösningsfokuserad, du ser samarbete som en självklar del av uppdraget.Du har ett inkluderande förhållningssätt och ett starkt elevfokus.
Erfarenhet av arbete i fritidshem och kunskap om tillgängliga lärmiljöer är meriterande.
Intervjuer kommer att ske löpande och anställning kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-03 .
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
I enlighet med lönetransparensdirektivet vill Lerum kommun härmed informera om att arbetsgivaren omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I enlighet med direktivet informeras du härmed om att lönestatistiken för denna befattning är:
10:e percentil: 36 430
Median: 40 200
90:e percentil: 43 205
Notera att för befattningar med färre än fem anställda redovisas statistiken per AID-nivå, detta innebär att flera befattningsgrupper slagits samman. Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333733". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, Hulan Kontakt
lärare
Petra Grynge Irvefjord petra.grynge.irvefjord@lerum.se Jobbnummer
9978043