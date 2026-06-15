Lärare i fritidshem
Norrtälje kommun, Bålbro fritids / Förskollärarjobb / Norrtälje Visa alla förskollärarjobb i Norrtälje
2026-06-15
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Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett arbete som lärare i fritidshem, på en åldershomogen avdelning med ca 65 inskrivna elever. Vi erbjuder dig ett sammanhang med andra fritidslärare som stöd för varandra i uppdraget, vi erbjuder dig en skolledning som är engagerad i fritidshemmet. Vi erbjuder en systematik för kvalitetsarbetet i fritidshemmet. Vi erbjuder dig en skola med stort fokus på att utveckla tydligheten för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig fritidshemmets utbildning.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
Skolan är en kommunal F-3 skola i Rimbo. Den finns i nybyggda lokaler som öppnade 2020. Skolan är organiserad i fyra olika hemvister som är årskurshomogena.
Du arbetar i en årskurs med ca 65 elever. I årskursen arbetar både fritidshemspersonal och f-3 lärare. Din avdelning har en stor del av dessa elever inskrivna hos er. Ni är 6 personer som arbetar tillsammans på fritids runt dessa elever. Du har ansvar för att planera verksamheten strukturerat och med hjälp av bildstöd skapa förutsättningar för eleverna att kunna tillgodogöra sig verksamhetens möjligheter för lärande och utveckling utifrån styrdokumentens krav. Du förväntas planera i enhetens planeringsmallar digitalt och du publicerar planeringar i god tid på Unikum för vårdnadshavare att ta del av. Vi utvecklar vårt språk- och kunskapsutvecklande arbete på fritidshemmet och månar om att alla har en gemensam syn på vad läroplansuppdraget innebär för all personal på fritidshemmet.
Du förväntas samarbeta med såväl fritidshemmets kollegor som lärarkollegor, både fritidslärare och f-3 lärare, för att samverka kring utbildningens mål.
Du bör ha erfarenhet av att arbeta i flerspråkiga miljöer och ha arbetat med språksköra elever. Du behöver ha kunskap och erfarenhet av arbete med elever med olika behov av särskilt stöd inom tex NPF området.
Vi arbetar tillsammans med utvärderingar och uppföljningar för att se att våra planeringar tar oss i den riktning våra elever behöver för att nå uppsatta mål.
Du talar och skriver flytande svenska och du behärskar engelska i tal och skrift.
Utmaningar och möjligheter
Vi har en stor elevgrupp och en personaltät avdelning. Stora förväntningar ställs på organisationsförmåga och att hålla i och hålla ut så rutiner blir väl implementerade av vuxna för elevers skull.
Vi har tydlig förväntan på det fritidspedagogiska arbetet och ser tiden på fritidshemmet som huvuduppdraget av de tre kärnuppdragen eftermiddagstid, rast tid och den timplanebundna tiden. Vi ser samverkan som flera olika delar. Fritidshem och skola ska samverka under den timplanebundna tiden och på fritidshems tiden, samarbetet ska handla om elever lärande och välbefinnande.
Du är ansvarig för läroplans innehållets efterlevnad på din avdelning och du är också ansvarig för de administrativa delarna för avdelningen du ansvarar för. Arbetsuppgifter fördelas mellan alla medarbetare på avdelningen.
Om du har behörighet i ämne kan du undervisa i det under skoltiden om behov finns på skolan, annars deltar du i och kan ansvara för delar av timplanebundna tidens innehåll utifrån din kompetens.
Du har planeringstid tillsammans med andra lärare i fritidshem och skolledning, du har planeringstid tillsammans med din avdelning och du har egen planeringstid för arbetet med dina och avdelningens uppdrag.
Årskursens personal från skola och fritids har morgonmöte en gång i vecka. Hela fritidshemmet träffas varje vecka, och en gång i månaden har vi planeringskvällar med skola och fritidshem årskursvis.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation som grundlärare i fritidshem eller motsvarande lärarlegitimation för fritidshemmet.
Du är strukturerad
Du är samarbetsorienterad
Meriterande
Tidigare arbete med PAX
Dokumenterade meriter i specialpedagogik
Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete på fritidshemmet
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Vår vision är tydligen och enkel: Alla barn och unga ska lyckas med sin skolgång. För att uppnå detta arbetar vi hårt varje dag. Vi fokuserar på att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö där varje barn och elev känner sig sedd, hörd och respekterad.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: heltid
Tillträde: 260810 eller enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 37000 -41000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330853". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 803 (visa karta
)
762 41 RIMBO Arbetsplats
Norrtälje kommun, Bålbro fritids Kontakt
Rektor
Sara Björklund sara.bjorklund@norrtalje.se Jobbnummer
9964711