lärare i fritidshem
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2026-06-14
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Fritidshemmet Klubben är ett fritidshem för åk 3-6 på Jämjö Kunskapscentrum. Vi jobbar nära lärarlaget på mellanstadiet för att stärka elevernas kunskapsutveckling och hålla samman deras hela dag hos oss. Vår verksamheten präglas av kvalitet, ansvarstagande, samarbete och ett professionellt förhållningssätt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-14Arbetsuppgifter
Lärare i fritidshem ansvarar för att planera, genomföra och utveckla utbildningen i fritidshemmet enligt skollag och läroplan. Uppdraget syftar till att komplettera skolans utbildning genom att erbjuda eleverna en meningsfull fritid som främjar lärande, trygghet, social utveckling och välbefinnande.Kvalifikationer
Examen som lärare i fritidshem
Legitimerad lärare med inriktning fritidshem.
God kunskap om fritidshemmets styrdokument och uppdrag.
Förmåga att skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du kan anpassa dig till förändringar och hantera utmaningar för att nå resultat och uppsatta mål.
Vi söker dig som självständigt söker upp nya utmaningar, får saker att ske och drar igång aktiviteter och projekt.
Vi söker söker dig är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Schema.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Sveriges lärare
Ewa-Liz Larsson Ewa-Liz.Larsson@karlskrona.se 070 - 930 48 68 Jobbnummer
9962656