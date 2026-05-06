Lärare i fritidshem
2026-05-06
Segersta skola söker nu en engagerad fritidslärare som även kommer att ha en del av uppdraget som diabetesresurs för en elev i årskurs F-6. Tjänsten passar dig som vill arbeta nära elever och kollegor i en trygg, familjär skolmiljö där alla känner alla.
Tjänsten är en kombination där du viss tid under skoldagen stöttar en elev med diabetes enligt fastställd egenvårdsplan och under eftermiddagarna arbetar pedagogiskt på fritidshemmet. Du blir en viktig trygghetsperson för eleven och en självklar del av skolans arbetslag.
Arbetsuppgifter som fritidslärare:
Planera, genomföra och följa upp verksamheten i fritidshemmet
Skapa en trygg, kreativ och stimulerande miljö för eleverna
Arbeta utifrån läroplanen och skolans värdegrund
Samverka nära med skolans personal och vårdnadshavare
Arbetsuppgifter som diabetesresurs:
Stötta en elev med diabetes under skoldagen enligt egenvårdsplan
Hjälpa till vid blodsockerkontroller, måltider, fysisk aktivitet och vid behov insulin (enligt delegation)
Bidra till att eleven kan delta i skoldag och fritids på lika villkor
Kvalifikationer
Utbildad och legitimerad fritidslärare/fritidspedagog eller annan relevant pedagogisk utbildning
Erfarenhet av arbete i skola eller fritidshem
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med elev med diabetes eller annan kronisk sjukdom. Intresse för relationsskapande arbete i nära skolmiljö.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är rygg, lugn och ansvarstagande. Du är lyhörd och relationsskapande. Dessutom är du strukturerad och följer rutiner samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad.
Vi erbjuder en liten skola med nära samarbete och korta beslutsvägar. Du får stöd och introduktion i uppdraget som diabetesresurs. Du möts av engagerade kollegor och en trygg arbetsmiljö.
Anställning
Anställningsformen är tillsvidare med omfattning: 80-100%. Tillträde är hösttermin 2026.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 5 juni 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: helena@skolkvalitet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Segersta skola AB
(org.nr 559252-7765), https://segerstaskola.se/
823 93 SEGERSTA
)
823 93 SEGERSTA Kontakt
Biträdande rektor
Emma Olsson röst emma.olsson-rost@segerstaskola.se 073 - 770 13 96 Jobbnummer
9895297