Lärare i fritidshem
2026-03-06
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Furulundsskolan är en F-6 skola och ligger mitt i byn med närhet till naturen. Det är en skola med en positiv och ambitiös inställning till kunskap och lärande och det finns även stora möjligheter till gemenskap och skratt då personalgruppen är liten men har roligt tillsammans. Skolan ligger i lantlig miljö och använder naturen i närområdet i undervisningen. I den här tjänsten kommer du att arbeta som lärare i fritidshem på eftermiddagarna.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
• Vara en viktig del i att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet för elever mellan 6-12 år.
• Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i fritidshemmet utifrån läroplanen.
• Samverka med lärare, förskollärare och barnskötare samt bidra till elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Samarbete med arbetskollegor över skolformsgränserna är en mycket viktig del i tjänsten. Kontakt med och information till vårdnadshavare kring eleverna är centralt i rollen. Kvalifikationer
• Legitimerad lärare i fritidshem.
• Kunskaper inom NPF och de utmaningar som kan skapas i skol- och fritidsmiljön för vissa elever.
• Goda strategier för att kunna hantera utmanande situationer.
Uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävs för tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighetDina personliga egenskaper
• Du har mycket god förmåga att samarbeta.
• Du har trygghet och mod att våga tänka utanför boxen för att kunna skapa en fungerande lärmiljö för eleverna.
Vi erbjuder
• Friskvård på arbetstid.
• Friskvårdsbidrag.
Då Härjedalens kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad har du möjlighet att arbeta heltid om du så önskar.
Kontaktinformation
Ingela Wasser, Rektor, 0680 - 162 95, ingela.wasser@herjedalen.se
Karin Kers, Fackligt ombud Sveriges Lärare, 073 - 071 09 01, karin.kers@herjedalen.se
