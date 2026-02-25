Lärare i fritidshem
2026-02-25
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Om skolan
Alléskolan ligger i centrala Landskrona med närhet till kultur, hav, lummiga parker och stadens rika utbud. Vi är en F-3-skola med elever från världens alla hörn - en mångfald som vi ser som en av våra stora tillgångar.
På Alléskolan har vi ett tydligt fokus på elevernas grundläggande förmågor i att läsa, skriva och räkna. Vi arbetar systematiskt med standardiserade screeningverktyg och analyserar resultaten tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Kollegialt lärande och gemensamt ansvarstagande är en självklar del av vår skola.
Vi ser skolan som en viktig del av samhället och samarbetar aktivt med externa aktörer såsom Röda Korset, Cityidrott, det lokala näringslivet, lokala fastighetsägare och äldreboenden. Genom dessa samarbeten får våra elever möjlighet att möta omvärlden och vara en del av Landskronas utveckling.
På fritidshemmet har vi en stabil och engagerad personalgrupp - något som gjort att vi inte har behövt rekrytera på flera år. Nu står vi inför en pensionsavgång och söker därför dig som vill påbörja eller fortsätta din lärargärning hos oss.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla en meningsfull, kreativ och lärorik fritidsverksamhet med stort fokus på den kompensatoriska uppdraget som vi som skola har, allt detta i samarbete med övriga kollegor på skolan och kommunen.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en trygg, inspirerande och meningsfull vardag för barn? Är du en engagerad och kreativ pedagog som älskar att bygga relationer, leda aktiviteter och bidra till barns utveckling? Vi söker nu en lärare i fritidshem som vill vara med i utvecklandet av fritidshemmet på Alléskolan.
I ditt uppdrag ingår det att:
* Planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshemmet utifrån styrdokument, elevernas behov och skolans mål - alltid med fokus på meningsfull fritid och skolans kompensatoriska uppdrag.
* Samarbeta med personal på skolan och i kommunen för att skapa god lärmiljö för elever och personal.
* Aktivt delta i skolans utvecklingsarbete och arbeta för att din undervisning ska vara språkutvecklande, stödjande och utmanande.
* Vara del av ett tätt samarbete med övriga kollegor på skolan för att utveckla samt bedriva rastaktiviteter under skoldagen samt att stötta elever pedagogiskt under skoltid utifrån beslutade insatser eller i samråd med kollegor som jobbar med den aktuella elevgruppen.
Vårt erbjudande
Hos oss blir du del av en arbetsplats där meningsfullhet, utveckling och gemenskap står i centrum. Vi värdesätter vår goda sammanhållning, det kollegiala stödet och det öppna klimatet som ger möjlighet att påverka verksamheten. Här välkomnas idéer när vi utvecklar fritidshemmet tillsammans.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi förutsätter att du har en positiv elevsyn. Du har en god förmåga att kommunicera och att skapa positiva relationer med elever, föräldrar och kollegor. Genom din undervisning och ditt ledarskap skapar du förutsättningar för trygghet, delaktighet och lärande för eleverna. Du drivs av att själv utvecklas i din kompetens och deltar aktivt i kollegialt samarbete och lärande. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och din undervisning utifrån den individuella elevens och elevgruppens behov.Kompetenser
Vi söker dig med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Vi ser även att du har goda insikter i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet. Att du behärskar god svenska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
Det är också meriterande om du har erfarenhet att undervisa på mångkulturella skolor.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
