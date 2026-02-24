Lärare i fritidshem
Södertälje friskola är en friskola i centrala Södertälje med cirka 480 elever, skolan ligger ca 5 min promenad från buss och tåg. Vi lägger stor vikt vid elevernas språkliga utveckling och arbetar mycket med det kollegiala lärandet för att utveckla vår pedagogik.
I vår verksamhet har vi små undervisningsgrupper och hög lärartäthet. Vi lägger stor vikt vid att ha legitimerade lärare med hög kompetens och ett stort engagemang. Hos oss blir varje elev sedd och uppmärksammad utifrån sina egna förutsättningar. Personalen är indelad i fyra arbetslag fördelade i fritids, F-3, 4-6 samt år 7-9.
Som lärare mot fritidshem på Södertälje Friskola kommer du att ha en viktig roll i att tillsammans med kollegor driva utvecklingen av fritidshemmets pedagogiska arbete.
Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen.
Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra. Tillsammans arbetar vi för att Södertälje Friskola ska vara en skola med hög måluppfyllelse, trygghet och glädje - hela dagen.
KVALIFIKATIONER:
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshemmet, gärna med behörighet för att undervisa i musik.
Du som söker tjänsten är strukturerad, engagerad och kommunikativ och har god kännedom om styrdokument och uppdrag samt kan omsätta det i praktiken.
Du kan skapa tydliga strukturer för verksamheten och göra eleverna delaktiga. Du ser möjligheter, tar egna initiativ och har den flexibilitet som krävs i en omväxlande vardag. Du är engagerad i elevernas lärande och utveckling och har förmåga att ta tillvara de lärsituationer som uppstår spontant.
Vi förutsätter att du har förmågan och viljan att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är en tydlig ledare som kan engagera barn i grupp, på egen hand och tillsammans med andra. Du har ett lösningsfokuserat förhållningsätt och är kreativ i ditt sätt att möta elevernas behov och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du kan tolka sociala interaktioner hos elever, vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande.
Flexibilitet och möjlighet att se lösningar är viktiga egenskaper. Du har den digitala kompetens som krävs för dokumentation i uppdraget. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: anna.lofgren@sodertaljefriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Friskola AB
(org.nr 556557-0149), http://www.sodertaljefriskola.se
Nyköpingsvägen 54
)
151 21 SÖDERTÄLJE
9760954