Lärare i fritidshem
2025-09-30
Välkommen till Askersund!
Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Tillsammans gör vi skillnad varje dag med kommunens invånare i fokus.
Vår vision är att Askersunds kommun skall erbjuda varje barn och ungdom en förskola och skola som gör att framtiden är till för alla. En framtid fylld av möjligheter. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Barn och utbildningsförvaltningen är just nu tillsammans med forskare från Göteborgs universitet inne i ett längre spännande utvecklingsarbete. Som lärare i fritidshem kommer du att delta i en lärgrupp där du tillsammans med dina närmaste kollegor helt utgår från de utmaningar ni stöter på i er dagliga undervisning
Åsbro skola ligger i ett mindre samhälle med naturen inpå knuten. Vi söker dig som gillar att utmanas och som kan vara en trygg vuxen tillsammans med skolans elever. På skolan finns en klass i varje årskurs - från förskoleklass till årskurs 6. Du kommer att arbeta nära tillsammans med dina kollegor, elevhälsa och ledning, med ett gemensamt engagemang för att alla elever ska känna lust, trygghet och motivation till lärande i ett socialt sammanhang.
Du kommer att tillsammans med dina kollegor planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen i fritidshemmet utifrån Lgr22 och skolans mål. Elevernas delaktighet och språkliga utveckling står i centrum och under skoldagarna kompletterar du, utifrån din kompetens som lärare i fritidshem, undervisningen i skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är behörig lärare i fritidshem.
* är ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
* alltid har eleven i centrum.
* har förmåga att bygga tillitsfulla relationer.
* har egna idéer, trivs i ett arbetslag och har lätt att samarbeta.
* vågar pröva nytt, följa upp och förbättra.
* är intresserad av utveckling och skolförbättring.
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
