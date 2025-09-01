Lärare i fritidshem
2025-09-01
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Inspirerande Lärare i Fritidshem Söks till Rimforsa Skola!
Är du redo att göra skillnad i barns liv varje dag? Vill du arbeta i en dynamisk och inkluderande miljö där varje individ har möjlighet att blomstra? Välkommen till Rimforsa Skola i Kinda kommun, där vi nu söker en engagerad och kreativ Lärare i Fritidshem!
Om Tjänsten
Som Lärare i Fritidshem på Rimforsa Skola kommer du att spela en avgörande roll i våra elevers utveckling och välbefinnande. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa en trygg och stimulerande miljö där barnen kan lära och växa. Din uppgift är att planera och genomföra aktiviteter som främjar både social och emotionell utveckling, kreativitet och fysisk aktivitet.
Dina Ansvarsområden
• Utveckla och genomföra aktiviteter som uppmuntrar elevernas kreativitet och samarbetsförmåga utifrån läroplanen för fritidshem
• Säkerställa en trygg och stödjande miljö där alla barn känner sig sedda och inkluderade.
• Arbeta tillsammans med kollegor för att integrera fritidsverksamheten med skolans läroplan.
• Engagera dig i kontinuerlig kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare för att stödja elevernas utveckling.
Vem Är Du?
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd för att arbeta med barn. Du är kreativ och har förmågan att engagera och inspirera eleverna. Du är också:
• Utbildad och legitimerad för att arbeta inom fritidshem.
• Erfaren och bekväm i att arbeta med barn i olika åldrar och med olika bakgrunder.
• En god kommunikatör som värdesätter samarbete och öppen dialog.
• Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö.
Varför Rimforsa Skola?
På Rimforsa Skola tror vi på att varje barn har unika talanger och styrkor. Vår vision är att skapa en inkluderande och mångfaldig miljö där alla elever har möjlighet att lyckas. Hos oss får du möjligheten att utvecklas professionellt i en stöttande och inspirerande arbetsmiljö. Vi värderar våra medarbetares välmående och erbjuder konkurrenskraftiga villkor samt möjligheter till vidareutbildning.Publiceringsdatum2025-09-01Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka! Tjänsten gäller från 251008 eller efter överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martina Borg, Rektor på 0703193182 eller martina.borg@kinda.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274986". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Kontakt
rektor
Martina borg martina.borg@kinda.se 0703193182 Jobbnummer
9486255