Lärare i fritidshem
2025-08-26
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Emiliaskolan är en F-3 skola belägen strax söder om Landskrona i Häljarp, ett samhälle med naturen precis runt hörnet. För närvarande går det cirka 330 elever på skolan och vi är både fyr- och treparallella klasser per årskurs. Anpassningen görs utifrån det antal elever som finns i upptagningsområdet för aktuellt år.
Skolan är vidare organiserad så att det är undervisande lärare som tar emot eleverna från förskoleklass och till år tre. Det gör att vi lägger grunden till en helhet i elevernas kunskapsutveckling samt ett socialt sammanhang där de relationsband som knyts, blir bärande för de fyra år eleverna får sin undervisning hos oss på Emiliaskolan.
Vår vision är att alla elever ska äga en känsla av att Våga, Vilja och Kunna!
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Nu söker vi på Emiliaskolan en lärare i fritidshem. Emiliaskolan har ett stort fritidshem som är uppdelat per årskurs, men fortfarande med ett samarbete mellan pedagogerna. Vi har ett fritidshem där personalen har hög kompetens och verksamheten planeras utifrån styrdokumenten och elevernas intresse.
Vi arbetar med att våra elever ska känna sig trygga och att miljön i skolan ska genomsyras av respekt och ansvarstagande. Att möta alla elever hela dagen är centralt i vårt arbete med att möjliggöra elevernas utveckling och lärande.
Vi söker dig som har en salutogen elevsyn och god samarbetsförmåga med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är väl förtrogen i styrdokumenten och planerar verksamheten utifrån styrdokument och elevgruppen tillsammans med dina kollegor. Under skoltiden samverkar du mot ett ämne eller mot en årskurs. Du kommer arbeta för elevernas lärande under hela skoldagen.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i fritidshem
Utbildad och legitimerad lärare i fritidshem
