Lärare i fritidshem
2025-08-22
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se
och http://www.nykommun.se/mala
Malå kommun, BoU-avdelningen söker medarbetare
Lärare i fritidshem 100 %, visstid Ref nr
Arbetsuppgifter
Arbete i fritidsverksamhet och även del i skolan med yngre barn.
Tjänsten är riktad mot enskild elev. Ditt arbete på fritids är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Beroende på tjänstens omfattning kan du vara en del i skolans verksamhet eller så ligger din tid i huvudsak på eftermiddagar.
Arbetstid/varaktighet
Fritidsverksamheten söker nu 1 st. fritidspedagog 100% utifrån att erforderliga beslut fattas. Tillsvidaretjänst om legitimation finns.
Tillträde: 2025-09-06 eller enligt överenskommelse -tom 2026-08-09
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog och brinner för pedagogik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi förväntar oss att du är ansvarsfull, nyfiken och har god samarbetsvilja. Vi tror att du har förmåga att se barnets behov och är insatt i läroplanen samt kan omsätta den i praktiken. Ditt bemötande och ditt förhållningssätt är ditt viktigaste arbetsverktyg. Vi förväntar oss att du har förmågan att bygga tillit och förtroende i barngrupp och arbetslag.
Jämställdhet:
Malå kommun ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.
Övrigt
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur Polisens belastningsregisteruppvisas vid anställning.
Malå kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta.
För upplysningar Emelie Renling, tel 0953-14177
Facklig företrädare Li-Marie Morén Stenlund, 0953-140 00
