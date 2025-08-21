Lärare i fritidshem
Är du utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog med ett stort engagemang som vill göra skillnad för våra elever? Just nu söker vi dig för ett meningsfullt arbete på Djurgårdsskolan i Kristinehamn.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog jobbar du medvetet för att stimulera elevernas utveckling och lärande som bidrar till att eleverna får en meningsfull fritid.
Uppdragen innebär bland annat att:
* arbeta mot fritidshemmet, samt som samverkare mot klass
* planera och genomföra pedagogiska aktiviteter enligt läroplanen för fritidshem
* skapa en trygg och inkluderande lärmiljö för alla elever
* samarbeta med kollegor och vårdnadshavare för att stödja elevernas utveckling
* tillsammans med andra pedagoger ansvara för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är behörig som lärare i fritidshem/fritidspedagog och är väl förtrogen med läroplanen för fritidshem. Vi välkomnar även dig som är i slutskedet av din utbildning.
Du är trygg i dig själv och i din lärarroll samt kan hantera de utmaningarna som sker i och utanför klassrummet. Du bidrar till att skapa förtroendefulla och trygga relationer och visar lust och engagemang i samspelet med eleven. Alla elever ska möta vuxna som ser varje elevs unika möjligheter. Vi ser att du har god förståelse för elevers olika förutsättningar, att du anpassar ditt sätt att förmedla budskap och värdesätter olikheter. Samarbete med såväl elever som medarbetare är av stor vikt och du lyssnar, kommunicerar tydligt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I ditt arbete finns en struktur där du planerar, organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter, samtidigt som du ser möjligheter i förändringar som kan uppstå och i det är flexibel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer samt tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten.
