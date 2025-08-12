Lärare i fritidshem
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Lärare i fritidshem till Innovitaskolan Mölndal
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 100% som Lärare i fritidshem under 1 år med möjlighet till förlängning.
Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och säkerställer att eleverna får en inspirerande, kreativ och utmanande fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden.
Vad innefattar tjänsten:
• Forma fritidshemmet så att verksamheten är rolig, meningsfull, lustfylld, utvecklande och lärande
• Utveckla verksamheten tillsammans med lärare och pedagoger ett heldagslärande
• Undervisning i fritidshemmet
• Vara en del i att utveckla fritidshemmet, säkerställa aktiviteter utifrån elevernas behov och intressen utifrån mål i läroplanen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det inom Academedia finns många karriärvägar. Genom vårt utvecklingsarbete får du utmana dina kollegor och låta dig själv utmanas och växa med fokus på hög kvalitet och glädje.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Publiceringsdatum2025-08-12Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning under 1 år på 100%. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna ansvarig för fritids Elin Fogelström, 031-673 996 eller mailadress elin.fogelstrom@innovitaskolan.se
Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna ansvarig för fritids Elin Fogelström, 031-673 996 eller mailadress elin.fogelstrom@innovitaskolan.se
