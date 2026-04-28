Lärare i fritidshem - samordnare med rastverksamhetsansvar
2026-04-28
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Aspnässkolan är en F-6-skola med ca 265 elever, belägen mitt i Jakobsbergs centrum nära till pendeltåg och goda kommunikationer. Som en mindre enhet har vi korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan skolledning, personal, elever och vårdnadshavare. Hos oss är varje elev allas ansvar.
Vi är en skola med tydlig utvecklingsriktning, det gör Aspnässkolan till en arbetsplats för dig som vill vara med och påverka och samtidigt utvecklas i ditt eget ledarskap.
Tillsammans skapar vi en skola där nyfikenhet, lärande och delaktighet är självklara delar av vardagen och där varje elev ges goda förutsättningar att lyckas.
Arbetsuppgifter
Vi söker en samordnare för fritidshemmet och grundskolans rastverksamhet!
Under skoltid arbetar du utomhus under elevernas raster där du ser skolgården som en pedagogisk lärmiljö där elevers lek, rörelse, återhämtning, trygghet och utveckling står i fokus. Tillsammans med dina kollegor genomför ni rastaktiviteter tillsammans med eleverna. Mellan rasterna har du tid för förarbete och efterarbete där du planerar och utvärderar ditt arbete kring rastverksamheten självständigt utifrån tydliga mål i samråd med kollegor och skolledning. Du observerar strategiskt elevernas intressen och formar lärmiljön därefter. Du ser över och följer upp skolgårdens schema, zoner och utlåning av leksaker.
Under eftermiddagen arbetar du på fritidshemmet. I nuläget har vi tre avdelningar med åk F, åk 1-2 och åk 3-6. Du är med och planerar pedagogiskt arbete i fritidsverksamheten utifrån omsorg, meningsfullhet, elevernas återhämtning, lärande och utveckling med fritidshemmet kapitel som grund. Du arbetar situationsanpassat och formar verksamheten utifrån elevernas intressen och erfarenheter tillsammans med dina kollegor.
Du har även tid för ditt samordningsuppdrag under skoldagen där du samordnar de organisatoriska behoven inför eftermiddagens verksamhet på fritidshemmet för alla avdelningar. Som samordnare håller du i trådarna för fritidshemmets pedagogiska arbete i samråd med skolledning och arbetar för att verksamheten utvecklas och det pedagogiska arbetet fördjupas i arbetslaget och arbetet med eleverna. Du har tid för planering och möten i ditt schema. Du planerar även i samråd med skolledning och kollegor för fritidsverksamhetens olika perioder, övergripande mål och pågående utvecklingsarbete.
Vi kan bjuda dig:
* Ett gäng engagerade pedagoger
* Ett arbete i stöd av skolledning
* En mindre skola med nyfikna och glada elever
* En möjlighet att med handlingsutrymme få utveckla fritidshemmet och grundskolans rastverksamhetKvalifikationer
Kravbild:
* Är utbildad grundlärare i fritidshem
* Erfarenhet av arbete som samordnare för fritidshem
* Erfarenhet av arbete att organisera för rastverksamhet
* Behärskar svenska språket i tal och skrift
* Det är viktig att du tycker om att vara ute mycket i alla väder
* Är en god datoranvändare
* Är driven, målinriktad och arbetar självständigt
Meriterande:
* Erfarenhet av att leda kollegor och skapa vi-känsla
* Brinner för en att arbeta på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område
* Arbetar förebyggande i ditt pedagogiska arbete och i ditt arbete att leda personalen
* Arbetar relationell pedagogik och anpassar ditt förhållningssätt efter elevernas behov
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322337".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Aspnässkolan Kontakt
Sveriges Lärare
Jonas Persson jonas.persson@jarfalla.se
9880855