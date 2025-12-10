Lärare i franska till Gudmundråskolan
2025-12-10
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Gudmundråskolan är en 7-9 skola med ca 340 elever. Vi ligger centralt i Kramfors och med bra kommunikationsförbindelser. Engagemang och framtidstro är viktiga värden liksom höga förväntningar på våra elever. Vi arbetar runt eleven med ett helhetsperspektiv där elever ska känna trygghet, ansvar och självständighet som ger en bra grund för kunskapsinhämtandet. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en grundskollärare årskurs 7-9 i ämnet franska. I uppdraget ingår mentorskap tillsammans med en mentorskollega för en klass elever. I din roll ingår du i ett arbetslag, där vi arbetar tillsammans för att utveckla undervisningen, planera och följa upp med läroplanen och kommunens- och verksamhetens mål som riktmärke. Vi avsätter tid och resurser för kollegialt lärande som sker både i ämneslag och i arbetslag. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med ledning och stimulans inom ramen för sin undervisningsgrupp. Att ge eleverna individuellt stöd efter elevens förutsättningar och behov, även att ge motivation genom värdeskapande lärande och entreprenörskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i ämnet moderna språk franska. Du är flexibel, engagerad och har ett stort intresse för att utbilda och utveckla unga människor utifrån hens förutsättningar. Du har intresse för kunskap och digitaliseringsmetoder för att utveckla din undervisning. Du är trygg i ditt ledarskap och är en god förebild. Som person har du lätt för att samarbeta, men tar även egna initiativ och fattar egna beslut i din arbetssituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet är meriterande.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer ett utdrag för arbete inom skola eller förskola via www.polisen.se
Urval sker löpande
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Anneli Gustavsson anneli.gustavsson@kramfors.se 0612-80481 Jobbnummer
9637323