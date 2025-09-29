Lärare i franska
Höglandsförbundet, Aleholmsgymnasiet / Gymnasielärarjobb / Sävsjö Visa alla gymnasielärarjobb i Sävsjö
2025-09-29
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höglandsförbundet, Aleholmsgymnasiet i Sävsjö
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
En av verksamheterna inom Höglandsförbundet är Höglandsgymnasiet. Höglandsgymnasiet har skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetare för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier.
Vill du arbeta i en miljö som stimulerar kreativitet, lärande och personlig utveckling - en plats där du som lärare får möjlighet att utvecklas tillsammans med dina elever? Då är det dig vi söker!
Ditt nya jobb
Vi söker en gymnasielärare för undervisning i franska på gymnasiet. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra, bedöma och utvärdera din undervisning. Inom ramen för din tjänst förväntas du även vara med att utveckla Aleholm tillsammans med dina engagerade kollegor. En del av undervisningen sker på Brinellgymnasiet i Nässjö.
Hos oss sker samarbete och samplanering kontinuerligt med kollegor i arbetslaget och ämneslaget på skolan. Vi strävar efter att få en helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling och behov. Att möta varje elev utifrån ett relationellt synsätt och ha höga, rimliga förväntningar på varje individ är grundläggande för oss. Du deltar även i ämneslaget inom Höglandsgymnasiet för att vidareutveckla ämnesundervisningen.
Ditt arbete kommer att vara en viktig del i att få elever att växa och lyckas.
Om dig
Vi söker dig som har god förmåga att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du tar ansvar för din egen planering och driver din egen undervisning framåt i enlighet med läroplanen och andra styrdokument. Samtidigt har du lätt för att samarbeta med dina kollegor i frågor om ämnesutveckling, elevinsatser och annat som ställer krav på att vi, alla funktioner, på skolan arbetar som ett team. Du skapar och upprätthåller goda relationer, kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa ditt budskap utifrån mottagaren och var denne befinner sig i sin egen utveckling. På vår skola möts många olika kulturer varför det är viktigt att du trivs i en mångkulturell miljö.
Vi vill att du har en lärarexamen med behörighet för att undervisa på gymnasiet i franska. Det är meriterande om du även är behörig i andra ämnen. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare på gymnasiet och undervisa i franska ses det som meriterande.
Om vår skola
Från och med 1 januari ingår Aleholm i Höglandsgymnasiet, ett samarbete mellan gymnasieskolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda som nu alla tillhör Höglandsförbundet. Tillsammans arbetar vi för att skapa en stark och innovativ utbildningsmiljö som gynnar våra ca 3000 elever, var av ca. 250 går på Aleholm.Genom samverkan erbjuder vi möjligheter att ligga i framkant både vad gäller arbetsmetoder och verksamhetsutveckling. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som inte är rädda för att testa nya idéer och tankesätt.På Aleholm värdesätter vi öppenhet, respekt och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta med samhällsrelevanta, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, vilket ger dig möjlighet att göra skillnad. Hos oss blir du en del av en spännande förändringsresa tillsammans med Höglandsgymnasiet.
Vi på Höglandsförbundet arbetar aktivt med att skapa en miljö som stimulerar kreativitet, lärande och personlig utveckling. Vi tycker det är viktigt att du bemöts med öppenhet, respekt och en mångfald av perspektiv. Samtidigt strävar vi efter en hälsosam arbetsmiljö och en god balans mellan arbete och fritid. Vi tror på att förena kreativitet med personlig utveckling och erbjuder en miljö som stimulerar lärande och samarbete. Vår gemensamma storlek inom Höglandsförbundet och Höglandsgymnasiet ger oss unika möjligheter att utveckla och förbättra utbildningen för alla våra elever.
Bra att veta
Tjänsten är på deltid, 35 %.
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
I enlighet med skollagen kommer du behöva visa ett utdrag ut belastningsregistret. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss ansvariga rektorer, Tobias Möllerström eller Sandra Andersson. Önskar du kontakt med facket kontaktar du Thomas Olofsson.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-C280308". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412) Arbetsplats
Höglandsförbundet, Aleholmsgymnasiet Kontakt
Gymnasiechef/rektor
Sandra Andersson sandra.andersson@hoglandet.se 038215289 Jobbnummer
9529966