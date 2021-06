Lärare i förskoleklass till Norra skolan - Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen - Förskollärarjobb i Oskarshamn

Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Oskarshamn2021-06-30Varmt välkommen till Oskarshamns kommun!Med havet som fond och skogen runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.Att jobben finns här gör boendefrågan till en av våra viktigaste utmaningar och just nu ser vi flera spännande bostadsprojekt växa fram - en spännande satsning som knyter samman hamnområdet med stadskärnan och ytterligare förstärker den unika kopplingen mellan hav och land.Nya boenden ger ännu mer liv till en redan levande stadskärna, med ett varierat utbud av butiker och service i en vacker miljö, samtidigt som vi ser staden växa även i utkanterna, med flera nya handelsområden.Det blomstrande förenings- och kulturlivet gör oss till en evenemangsstad att räkna med i framtiden. Vare sig det gäller prestationerna på idrottsarenan eller upplevelserna på scenen.Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger dig alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.Norra skolan är en F-6 skola med ca 375 elever och fyra tillhörande fritidshem. Skolan ligger i centrum av Oskarshamn.Vi på Norra skolan har ett genuint intresse av skolutveckling utifrån läroplan, skollag och aktuell forskning. Vårt samarbete är en förutsättning för framgång, tillsammans skapar vi en trygg och inkluderande skola för alla våra elever.Norra skolan är en VI-skola som samarbetar med Linnéuniversitetet i att utbilda morgondagens pedagoger.2021-06-30Nu söker vi dig med behörighet att undervisa i förskoleklass/fritidshem till vår verksamhet på Norra skolan. I ditt uppdrag förbereder, planerar, bedriver och utvecklar du undervisningen på ett professionellt sätt. Du utgår utifrån styrdokumenten, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. I förskoleklass har vi ett tvålärarsystem där man tillsammans med en kollega ansvarar för undervisningen i en klass. Tjänsten innefattar även arbete på ett av våra fritidshem som finns i samma lokaler. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar ni för att främja elevernas utveckling mot målen. Vi erbjuder dig ett gott samarbete tillsammans med kompetenta kollegor.Vi söker dig som är behörig att undervisa i förskoleklass och som har erfarenhet av arbete i förskoleklass samt fritidshem.På Norra skolan använder vi oss av Unikum och Skola24 varvid erfarenhet av dessa program ses som meriterande.Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för alla elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är:Lyhörd, kreativ och möter varje elev utifrån elevens förutsättningar.En social lagspelare, trygg person och lösningsorienterad med ett positivt förhållningssätt.En van IT-användare och använder digitala verktyg i undervisningen.En god organisatör och leder arbetet mot verksamhetens mål.Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.ÖVRIGTKontaktuppgift Fritidshem Viggen: 0491-764 471Löpande rekrytering tillämpas och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret. För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/ Vi har rökfri arbetstid.Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-30Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen5839003