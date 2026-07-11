Lärare i förskoleklass till Furutåskolan
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Växjö Visa alla förskollärarjobb i Växjö
2026-07-11
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-11Arbetsuppgifter
Furutåskolan är en F6-skola med ett elevantal på strax över 300 elever. Skolan ligger på Teleborg med Södra Bergundasjön som närmsta granne. Här möts elever och personal i en trygg och välkomnande miljö där varje individ ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga. Sedan hösten 2025 finns vi i nya, moderna lokaler. På rasterna erbjuder vi organiserade aktiviteter och närvarande personal för att skapa trygghet och gemenskap.
Hos oss undervisar vi språkutvecklande i alla ämnen och använder strukturerade metoder för att göra lärandet tydligt för våra elever. Vi utgår bland annat från cirkelmodellen och stationsarbete. Vi arbetar med den tidiga läsinlärningen och har ett nära samarbete med vårt skolbibliotek som är bemannat varje dag.
Som lärare i vår förskoleklass kommer du ha ett nära samarbete med dina kollegor i förskoleklass och på fritidshemmet. Tillsammans arbetar ni för att skapa goda förutsättningar för eleverna och arbetar för att de utvecklas så långt som möjligt. Du kommer tillhöra teamet förskoleklass.
Tjänsten är semestertjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i årskurs F-3.
Du är en engagerad, flexibel, lyhörd och ser samarbete med både skola och fritidshem som en självklarhet i ditt uppdrag. Du individualiserar och varierar undervisningen utifrån elevers behov och arbetar med tillgängliga lärmiljöer. Du har förmågan att se möjligheter i det pedagogiska arbetet och tillsammans med kollegor utveckla undervisningen. Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är i trygg i ditt ledarskap. Du arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och har ett professionellt förhållningssätt gentemot, elever, vårdnadshavare och kollegor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2026-08-03 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 276/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare nås via kontaktcenter 0470-41 000 Jobbnummer
10000186