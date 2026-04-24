Lärare i Förskoleklass -vikariat
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-04-24Beskrivning
Sparrås skola är en växande F-6 skola byggd 2017 som ligger i ett naturnära område i Ytterby utanför Kungälv. Skolan har drygt 450 elever i F-6 och flera fritidsavdelningar. . Du kommer att arbeta i ljusa fräscha lokaler med öppna ytor, högt i tak och genomtänkt ljudmiljö. På skolan har vi eget tillagningskök och fullstor idrottshall. På vår skolgård finns det en rastbod som vi nyttjar för såväl rastverksamhet, som olika aktiviteter under skoldagen.
Kungälv kommun är en växande kommun och ligger på smidigt pendlingsavstånd från flera angränsande kommuner.
Sparrås skola söker nu en lärare till förskoleklass, ett föräldravikariat under läsåret 26/27.
Varmt välkommen till oss!Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen i förskoleklass. I tjänsten ingår mentorskap i den av våra tre förskoleklasser som du är ansvarig för. I tjänsten ingår även viss tid på fritids där schemaläggningen utgår från vad som är bäst för organisationen och kan innebära till exempel öppning på fritids eller viss tid arbete på fritids på eftermiddagarna.
Att arbeta som lärare i förskoleklass hos oss innebär att du ska ha höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du har ett stort hjärta och nyfikenhet på eleverna och deras lärande. Din elevsyn är inkluderande och du har förmåga att se hur den enskilde elevens behov liksom gruppens ska tillgodoses. Du är en engagerad pedagog med god samarbetsförmåga och möter varje elev utifrån individuella förutsättningar. Du drivs av att bygga vidare på elevernas förmågor. Du är en lagspelare och relationsbyggare med mycket goda ledaregenskaper som inspirerar både elever och kollegor. Du vill och vågar ta egna initiativ men kan också följa de ramar och riktlinjer som finns i organisationen. Du har en genuin tro på att alla människor kan utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt.
Tillsammans med dina kollegor utformar du en god, lustfylld och varierad undervisning med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och differentierar din undervisning utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Erfarenhet av arbete i förskoleklass är meriterande.
Du är engagerad och har ett tydligt ledarskap med god personlig mognad. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att planera, genomföra, avsluta och följa upp aktiviteter.
Du har en god förmåga att möta alla elever där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Vi ser det som viktigt att du kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom ditt förhållningssätt och genom att vara en god förebild. Du har förmåga att bygga relationer med och mellan eleverna, kan med tydlighet sätta struktur och ramar för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god arbetsmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med kollegor, vårdnadshavare men även med andra professioner i och utanför skolan.
Tillträde: Juni 2026 eller enligt överenskommelse.
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt Välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Alexander Kaplar, Sveriges Lärare Kungälv 0722366510
