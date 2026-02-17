Lärare i förskola - förskollärare
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Beskrivning av verksamheten
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt?
I Robertsfors kommuns förskolor möter barnen engagerade och reflekterande pedagoger som ser varje barn som kompetent, nyfiket och fullt av möjligheter.
Vi ställer frågor som väcker tankar, utmanar vidare och inspirerar till fortsatt utforskande och lärande - alltid med barnets perspektiv som utgångspunkt.
Vi söker nu lärare i förskolan till Lillebo i Överklinten och Ängen i Ånäset. Som lärare i förskola skapar du tillsammans med arbetslaget en lärmiljö där varje barn får växa i sin egen takt, utforska sin omvärld och känna sig sedd, respekterad och delaktig. Du är en viktig medskapare av trygghet, glädje och utveckling.
Välkommen till ett sammanhang där din kompetens gör skillnad - varje dag.
Ditt uppdrag
Som lärare i förskola leder du undervisningen och ansvarar för att utbildningen är målstyrd, meningsfull och trygg. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanens mål och arbetar medvetet för att skapa tillgängliga och stimulerande lärmiljöer.
Tillsammans med kollegor dokumenterar och utvärderar du verksamheten för att säkerställa kvalitet och utveckling. Du har ett nära samarbete med vårdnadshavare och stödfunktioner för att ge barnen bästa möjliga stöd i sin utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
- Legitimerad förskollärare/lärare i förskolan eller fullgjord förskollärarutbildning som leder till legitimation
- God kännedom om förskolans läroplansuppdrag
- Datorvana
Meriterande
- Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation
- Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd
- Kunskap om tydliggörande pedagogik, bildstöd eller TAKK
- Erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt
- Kunskap om normkritiskt och inkluderande arbetssätt
- Erfarenhet av utomhuspedagogik och hållbar utveckling
- Erfarenhet av projekt- eller temabaserat arbetssätt
- B-körkort
Är det här du?
Du tar initiativ och ser vad som behöver göras för att skapa en trygg och lärande miljö för barnen både inomhus och utomhus. Du har pedagogisk insikt och förstår hur barn utvecklas och lär - och använder den kunskapen i ditt dagliga arbete i utbildningen och undervisningen. Du är en naturlig ledare som kan inspirera och engagera både barn och kollegor. Du arbetar strukturerat och planerar, genomför, utvärderar, analyserar och följer upp undervisningen och utbildningen systematiskt för att skapa kvalitet i verksamheten.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Vi erbjuder:
- Arbetskläder för utomhusbruk
- Friskvårdsbidrag
- Gratis simning en gång per vecka
- Möjlighet till semesterväxling
- En trygg arbetsmiljö och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Är du nyexaminerad lärare i förskola erbjuds du en introduktionsperiod med mentorsstöd.
Anställningen
Tillsvidareanställning 100%. 3 tjänster.
Lönespann
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. För den här befattningen ligger lönespannet på 32 000 - 43 000 kronor per månad. Slutlig lön sätts individuellt utifrån utbildning, erfarenhet och den samlade bedömningen av din kompetens.
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering. Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta.
