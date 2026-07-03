Lärare i Företagsekonomi, Platengymnasiet
Motala kommun, Platengymnasiet / Gymnasielärarjobb / Motala Visa alla gymnasielärarjobb i Motala
2026-07-03
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhetsområdet gymnasium, har en varierande verksamhet som riktar sig till ungdomar. Våra enheter präglas av god kvalité, närhet och att vi arbetar aktivt för att skapa trygga och berikande möten mellan människorna som finns i verksamheterna. Vårt mål är att våra studerande och deltagare ska lämna utbildningen rustade med möjligheten att välja sin framtid och stolt tänka tillbaka på sin studietid.
Platengymnasiet har kunskap och bildning i fokus. Vi värnar om värden som mångkultur, entreprenörskap och hållbar utveckling. På skolan finns fem nationella program som inom sig har flera olika inriktningar: Ekonomi, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik samt Vård- och omsorgsprogrammet. Det finns både ett lokalt idrottsgymnasium och ett riksidrottsgymnasium för idrotterna segling och triathlon. På skolan finns dessutom tre nationella program och ett individuellt program inom anpassade gymnasieskolan.
Till det kommande läsåret söker vi en lärare för undervisning i företagsekonomi, främst inom ekonomiprogrammet och eventuellt även i juridik eller annat relevant ämne.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som lärare deltar du aktivt i planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen, med fokus på att anpassa den efter elevernas individuella behov och förutsättningar.
I rollen ingår eventuellt även mentorskap, där du tillsammans med en kollega stöttar och motiverar eleverna i deras studier och personliga utveckling. Du kommer även att handleda gymnasiearbeten. Som en del av ekonomiämneslaget förväntas du bidra till utvecklingen av ekonomiprogrammet och delta i kvalitetsarbete och skolutveckling tillsammans med dina kollegor.
Du ansvarar för att följa upp, bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling, samt att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Tillsammans med dina kollegor kommer du att driva projekt och samarbeta för att främja elevernas lärande och utveckling.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Behörig lärare i företagsekonomi, med fördel även i juridik eller annat relevant ämne
• Erfarenhet av Ung Företagsamhet, företagande, redovisning och juridik är meriterande.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna kommunicera och dokumentera.
Personliga kompetenser:
• Vi värdesätter flexibilitet, kreativitet och god förmåga att skapa nya och underhålla relationer.
• Du har pedagogisk insikt, är tydlig och inspirerande samt kan engagera eleverna och samarbeta väl med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Vidare ser vi att du är självgående, kan planera och prioritera ditt arbete effektivt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10, upphör: 2027-06-30 .
Arbetstid: Övervägande dagtid
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt, besök motala.se
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Platengymnasiet Kontakt
Rektor
Marie Olsson marie.olsson@motala.se +46141225032 Jobbnummer
9992211