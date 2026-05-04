Lärare i F-3 till Romfartuna skolan
2026-05-04
Är du en engagerad och kreativ lärare som vill bidra till en trygg och stimulerande lärmiljö? Romfartuna skola söker en legitimerad lärare till åk 3 som vill skapa goda förutsättningar för elevers utveckling. Välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum: 2026-05-04

Arbetsuppgifter
Som klasslärare för årskurs 3 kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanen (LGR22). Du skapar en inspirerande och utmanande lärmiljö där varje elev får möjlighet att nå sin fulla potential. Du ingår i ett nära arbetslag med engagerade kollegor, där samarbete är vår styrka. Tillsammans säkerställer ni hög kvalitet i undervisningen och en välfungerande skolverksamhet. Din undervisning är modern och kreativ, med fokus på att nå varje elev och stärka deras kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du dokumenterar elevernas lärande och arbetar aktivt med elevhälsa för att säkerställa att alla elever mår bra och känner sig trygga. Genom att fånga elevernas intressen och anpassa undervisningen skapar du en rolig och engagerande lärmiljö
Din kompetens
Du är legitimerad lärare inom grundskolan mot årskurs F-3. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har kunskap att hantera digitala läromedel så som dator och surfplattor i ditt dagliga arbete. Som person skapar du tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och deras vårdnadshavare. För dig är samarbete en självklarhet både i planering och när det gäller att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Har du tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga ser vi det som ett plus.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där dina idéer och initiativ värdesätts och uppmuntras. Hos oss får du en chans att göra skillnad i barnens liv och bidra till deras framtida framgångar. Dessutom står vi inför en spännande utvecklingsresa där en ny förskola ska byggas och skolan ska renoveras. Detta innebär fantastiska möjligheter för dig att vara med och forma framtidens lärmiljöer och skapa en inspirerande och modern utbildningsmiljö för våra elever.
Romfartuna skola erbjuder verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 samt fritidshem. Skolan ligger naturskönt, cirka 10 kilometer norr om Västerås och en del av Skultunas utbildningsenheter. Enheterna har en gemensam vision och pedagogisk idé för alla förskolor och skolor inom kommundelen.
Skultuna kommundelsförvaltning är en unik arbetsplats med bred verksamhet. Här jobbar vi nära varandra och varje medarbetare är en viktig kugge i helheten. Vi utvecklar alla verksamheten tillsammans genom handlingskraft och mod att testa nya idéer. Vårt övergripande fokus är förebyggande arbete och att alla människor kan känna framtidstro. Vi hoppas att du vill vara med och bidra i det arbetet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00254".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning

Kontakt
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se 021-39 44 38
