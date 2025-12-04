Lärare i engelska till Färsingaskolan
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Vi söker nu en erfaren och trygg pedagog som vill vara med och göra skillnad för elever som behöver det allra mest. I tjänsten ingår att arbeta i en mindre grupp med elever i behov av särskilt stöd, där du tillsammans med kollegor skapar en strukturerad, tydlig och positiv lärmiljö som ger varje elev bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.
Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd samt bred lärarbehörighet för grundskolan. Erfarenhet från särskild undervisningsgrupp och specialpedagogisk kompetens är meriterande, liksom utbildning eller god kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer. Du har god förmåga att planera och genomföra undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet samt att arbeta med individanpassningar och särskilt stöd. Du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift och använder pedagogiska metoder som stöttar elever med olika behov.
Som person är du trygg, lyhörd och lösningsfokuserad. Du behåller lugnet även i pressade lägen och anpassar dig när förutsättningarna förändras. Du trivs med att arbeta i ett nära samarbete med kollegor där man delar ansvar, hjälper varandra och gläds åt elevernas framsteg tillsammans. Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag som arbetar med hög kvalitet, relationellt bemötande och elevens bästa i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du ska ha lärarlegitimation.
Du har god förmåga att samarbeta, är flexibel och kan inspirera och engagera elever. För att passa in i gänget behöver det även vara viktigt för dig att ha roligt på jobbet.
Vi gör löpande urval så varmt välkommen med din ansökan.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
