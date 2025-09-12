Lärare i engelska på Rönnowska skolan
2025-09-12
Rönnowska skolan är den största gymnasieskolan i Helsingborg och ligger i framkant när det gäller utbildning. Alla de yrkesprogram vi erbjuder är certifierade av branschen, vilket är unikt för en skola i Sverige med så många yrkesprogram. På Rönnowska skolan har vi ca 1000 elever och ca 150 medarbetare.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborg stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare
en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
På Rönnowska skolan är vi nu i behov av en lärare i engelska. Du kommer att ingå i ett arbetslag
med engagerade och erfarna lärare som lägger fokus på elevernas utveckling och som har för vana att arbeta ämnesintegrerat.
Mentorskapet ingår och är särskilt viktigt då varje elev har sin individuella studieplan.
Hos oss är målet att våra elever når sina uppsatta mål och kan gå vidare till andra studier eller ut i arbete.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på grundskolenivå och på gymnasienivå.
Du har mycket god kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av extra stöd.
Som person är du en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer.
Du är en lagspelare med fokus på lösningar och bidrar till en trevlig arbetsmiljö.
Kunskap i digitala verktyg är viktigt då vi använder oss av plattformen It 's Learning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervju och tillsättning kommer att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: 2025-11-03
Varaktighet: 2025-11-03 - 2025-12-19
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Detta är ett heltidsjobb.
Helsingborgs kommun (org.nr 212000-1157)
Helsingborgs stad
Biträdande rektor
Britta Berglund britta.berglund@helsingborg.se 070-8193740
9507198