Lärare i engelska och spanska till Ilandaskolan

Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad
2025-10-14


Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad, Torsby eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-10-14

Beskrivning
Ilandskolan söker dig som är en engagerad och trygg lärare i engelska och spanska som vill vara med och skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö för våra högstadieelever.

Du möter elever i en viktig fas av livet och bidrar till att stärka deras självkänsla, nyfikenhet och kommunikativa förmåga - både på svenska och på andra språk.

Dina arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter utifrån läroplanen och varje elevs individuella behov och förutsättning. Du planerar undervisningen genom att ta fram mål, välja metoder och material samt förbereda lektioner. Tillsammans med eleverna utvärderar du undervisningen för att alltid sträva efter att förbättra undervisningen, elevernas lärande och ditt professionella lärande.

Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation i engelska och spanska för årskurs 7-9.

Som person har du planerar och strukturerar du dina lektioner självständigt utifrån kursplanen och elevernas behov. Du deltar aktivt i möten och bidrar till gemensamma beslut och samarbetar med elevhälsan kring elever som behöver särskilt stöd. Du har god insikt i av betydelsen att använda varierat språk för att anpassa dig till olika elevgrupper och språknivåer. I klassrummet finns utrymme för dialog där alla får komma till tals.

Välkommen med din ansökan!


Om Karlstads kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlstads kommun (org.nr 212000-1850)

Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Ilandaskolan

Kontakt
Madeleine Norén
054-5404563

Jobbnummer
9555302

Prenumerera på jobb från Karlstads kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karlstads kommun: