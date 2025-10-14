Lärare i engelska och spanska till Ilandaskolan
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2025-10-14
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-14Beskrivning
Ilandskolan söker dig som är en engagerad och trygg lärare i engelska och spanska som vill vara med och skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö för våra högstadieelever.
Du möter elever i en viktig fas av livet och bidrar till att stärka deras självkänsla, nyfikenhet och kommunikativa förmåga - både på svenska och på andra språk.Dina arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter utifrån läroplanen och varje elevs individuella behov och förutsättning. Du planerar undervisningen genom att ta fram mål, välja metoder och material samt förbereda lektioner. Tillsammans med eleverna utvärderar du undervisningen för att alltid sträva efter att förbättra undervisningen, elevernas lärande och ditt professionella lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation i engelska och spanska för årskurs 7-9.
Som person har du planerar och strukturerar du dina lektioner självständigt utifrån kursplanen och elevernas behov. Du deltar aktivt i möten och bidrar till gemensamma beslut och samarbetar med elevhälsan kring elever som behöver särskilt stöd. Du har god insikt i av betydelsen att använda varierat språk för att anpassa dig till olika elevgrupper och språknivåer. I klassrummet finns utrymme för dialog där alla får komma till tals.
Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Ilandaskolan Kontakt
Madeleine Norén 054-5404563 Jobbnummer
9555302