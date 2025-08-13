Lärare i Engelska, Mora gymnasium
Mora Kommun / Gymnasielärarjobb / Mora Visa alla gymnasielärarjobb i Mora
2025-08-13
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2025-08-13Beskrivning
Huvuduppgiften för förvaltningen är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskap.
Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.
Planera och undervisa kurser i engelska.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.Dina arbetsuppgifter
• Undervisning
• Bedömning
• Kollegialt samarbete
• Samtal med elever och vårdnadshavareKvalifikationer
Lärarutbildning. Bifoga gärna din legitimation tillsammans med din ansökan.
Relevant högskoleutbildning
Behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Kunskap i aktuella styrdokument och lagstiftning.
Erfarenhet från arbete i pedagogisk verksamhet.Övrig information
Förmågor och färdigheter
Självständighet
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Strukturerad
Kreativ
Gymnasieförvaltningen
Gymnasieförvaltningen ingår under en gemensam nämnd för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Förvaltningen ansvarar för gymnasieutbildning och vuxenutbildning i de tre samverkanskommunerna. Vi är en skola med hög kompetens hos personalen och bra resultat hos eleverna. Vi har elevernas kunskapsutveckling i fokus och en stark tilltro till lärarnas förmåga. I verksamheten finns för närvarande 14 nationella program, introduktionsprogrammen, idrottsgymnasium, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, sfi och högskolestudier på distans. Skolan har ca 1100 elever på ungdomsgymnasiet och ca 600 elever inom vuxenutbildningen.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/155". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Arbetsplats
Gymnasieförvaltningen, Mora Gymnasium, Rektorsområde 1A Kontakt
Kari Martis, Biträdande rektor 0250-26910 Jobbnummer
9456645