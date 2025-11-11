Lärare i Engelska årskurs 7-9 -vikare
2025-11-11
Publiceringsdatum2025-11-11
Noretskolan befinner sig nu i en framåtlutad position och utvecklingen för att förbättra skolan har de senaste åren varit tydlig.
Vi vill att du som söker tjänst hos oss skall vara medveten om dina styrkor, vara beredd att bjuda till och tycka om förändring. Nu söker vi en lärare i Engelska (vikare från Januari till Juni) Undervisningen omfattar i nuläget engelska i årskurs 7 och årskurs 8 samt språkval Engelska för årskurs 7 och 8.
På Noretskolans 7-9 går cirka 335 elever. Vi delar lokaler med F-6 och Anpassad grundskola. Noretskolan är Moras största grundskola med cirka 640 elever. I årskurs 7-9 har vi fem klasser i årskurs 7, 8 och 9. Till varje årskurs finns en studiepedagog som ansvarar för mentorskapet. Ämneslärare och studiepedagoger har ett nära samarbete och tillsammans med ledning, elevhälsoteam och övrig personal skapar vi en skola med hög kvalitet på vår undervisning. Vi är stolta över vårt arbete som bygger på struktur och omtanke. Rekrytering och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden är slut. Kvalifikationer
Lärarexamen i grundskolans senare år med inriktning mot Engelska och Svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är bekväm med ansvar och självständigt arbete. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samverka med elever och vårdnadshavare. Du ser fördelarna med ett gott samarbete mellan kollegor, elevhälsoteam och skolledning.
Som lärare har du ett tydligt pedagogiskt ledarskap i din undervisning, och en förmåga att anpassa undervisningen utifrån de behov som finns bland eleverna.
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
