Lärare i engelska
Impius Utvecklings AB / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2026-06-04
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Corpore Byskola söker lärare i engelska
Corpore Byskola är en fristående resursskola i Mörarp, strax utanför Helsingborg. Skolan har cirka 20 elever i årskurs 4–9 och vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I samma byggnad finns även Corpore HVB-hem. Skola och boende samarbetar nära för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens utveckling.
Vi söker nu en lärare i engelska för ett vikariat fram till januari 2027.
Som lärare hos oss arbetar du i en liten, trygg och relationsnära skolmiljö där varje elev får stöd utifrån sina behov. Undervisningen präglas av tydlighet, struktur, uppmuntran och ett gott bemötande. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och anpassar undervisningen för att skapa motivation, delaktighet och utveckling hos eleverna.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i engelska, gärna för årskurs 4–9.
Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är meriterande, liksom kunskap om tydliggörande pedagogik och specialpedagogiskt arbete.
Som person är du trygg, engagerad och ansvarstagande. Du har god förmåga att skapa relationer, möta elever med respekt och bidra till en skoldag som präglas av struktur, arbetsro och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort erfodras
Arbetsplatsen är belägen på Brandmansgatan 5 i Mörarp.
Välkommen med din ansökan till: michael.ljunggren@impius.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Email
E-post: michael.ljunggren@impius.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impius Utvecklings AB
(org.nr 556552-3858), http://www.impius.se
Brandmansgatan 5 (visa karta
)
253 55 MÖRARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Corpore Byskola Jobbnummer
9948955