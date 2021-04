Lärare i Engelska - Säters Kommun - Grundskolelärarjobb i Säter

Säters Kommun / Grundskolelärarjobb / Säter2021-04-14Säter, en av Dalarnas vackraste och mest nära städer präglas av både småstad och landsbygd. Staden ligger i hjärtat av Dalarna med närhet till bra kommunikationer - Falun-Borlängeregionen ligger inom 20 minuters bilresa, flygplats finns runt hörnet och till Stockholm tar det ca två timmar med tåg. Att bo i Säter är att bo vackert och lugnt, men ändå ha aktiviteter, storstadsliv, utbildning, arbete och kommunikationer inom räckhåll. I Säter hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för din familj.Klockarskolan är Säters kommuns grundskola för elever i årskurs 7-9. Hos oss finns även Kristineskolan - kommunens grundsärskola. För oss är KUNSKAP och TRYGGHET viktigt.I vår verksamhet arbetar ca 300 elever (5 klasser/årskurs) och 50 personal. Vi är organiserade i ämnes-, lär- och mentorsteam och arbetar kontinuerligt för god kommunikation, inkluderande lärmiljöer och att synliggöra goda exempel i vardagen.Lärarnas arbete förstärks med sex mentorer, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie, expedition med en IT-administratör och Elevhälsa med bl.a. specialpedagog, kurator, skolsköterska och elevassistenter. Vår personal trivs, är trygga i sin roll och rekommenderar Klockarskolan.För att underlätta vårt arbete för en bra studietid har alla elever egna datorer och vi kommunicerar/dokumenterar bl.a. via Office365, Gleerups, Unikum och Skola24. Vi arbetar för studiero med stöd av trivselrutiner.2021-04-14Har du goda kunskaper i ämnet och förmågan att dela med dig av den, så att våra elever får verktyg för att på egen hand ta sig an ny kunskap och tillämpa den vid vidare studier och arbete? Vill du jobba på en arbetsplats där det är högt i tak, ingå i ämnesteam, arbeta med undervisning i inkluderande lärmiljöer, ha nära till samarbete med mentors- och lärteam och själv ha möjlighet att påverka din vardag? Svarar du ja på föregående frågor och det här tjänsten för dig!Närmaste chef är Klockarskolans rektor Per Sandberg. Blir du nyfiken på tjänsten och vill veta mer om vad vi kan erbjuda? Kontakta Per eller besök www.sater.se/barn-utbildning/grundskola/klockarskolan/ Vi ser gärna att du är utbildad lärare med legitimation i det relevanta ämnet eller besitter annan relevant erfarenhet. Erfarenhet av undervisning för elever i åk 7-9 eller annat arbete med barn/ungdomar är meriterande. Du har ett eget driv och en vilja att göra skillnad för våra elever, med förståelse för ungdomars utveckling och mognad. Det är en fördel om du har erfarenhet av att jobba i Office365, Gleerups, Unikum och/eller Skola24.Vi lägger stor vikt vid personlig förmåga, färdighet och förhållningssätt och söker dig som tycker om att jobba med människor samt besitter pedagogisk insikt. Du är en duktig kommunikatör med förmåga att lyssna in motparten och anpassa dig till situationen.Vi erbjuderVi erbjuder förutom hög trivselfaktor - friskvårdsbidrag/friskvårdstimme, eget gym och pedagogisk måltid. Välkommen med din ansökan. Intervjuer skerlöpande.KontaktinformationPer Sandberg, Rektor, 0225-552 65ArbetsplatsKlockaregatan 2783 32 SäterVaraktighet, arbetstidHeltid. Visstid > 6 månader.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-16Säters kommun5691170