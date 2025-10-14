Lärare i dans till Folkungaskolan 7-9
Är du lärare i street/hip hop och jazz och vill undervisa och anordna föreställningar i åk 7-9? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att fler elever får en bra skolgång. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare i dans med inriktning mot street/hip hop och jazz är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i åk 7-9 samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Som lärare i dans anordnar du flera föreställningar, där både elever från dansprofilen och körprofilen kan ingå. Du planerar, driver och genomför även antagningsproven som eleverna genomför för att komma in på utbildningen. Mentorskap ingår i tjänsten.
Din arbetsplats
Folkungaskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola med ca 1500 elever och ca 170 lärare. Skolan är belägen i centrala Linköping på bekvämt gångavstånd från city. Blandningen av elever från både grundskola och gymnasium gör Folkungaskolan till något unikt, inte bara i Linköping, utan i hela landet.
Folkungaskolans åk 7-9 är sju parallell med ca 630 elever totalt där alla elever har en profil eller inriktning. Skolan har tre olika profiler: Dansprofil, körprofil och konst- och desginprofil. Skolan har också tre olika inriktningar: Framtidsinriktning, musikproduktionsinriktning och hem- och konsumentkunskapsinriktning. I dansprofilen får eleverna grundläggande dansutbildning i street/hip hop, jazz och modern/nutida dans. Du kan läsa mer om dansprofilen här.
Som lärare i dans på Folkungaskolan samarbetar du med kollegor i andra estetiska och teoretiska ämnen. I huset finns också kurator, psykolog, specialpedagoger och elevassistenter du samarbetar med för elevens bästa.
Vi är stolta över att Folkungaskolan är en stor skola och med en unik sammanhållning. Skolan präglas av en härlig stämning där alla, såväl elever som personal, bidrar till engagemang och gemenskap.
Du som söker
Vi söker dig som har fördjupad och bred kunskap samt erfarenhet av att undervisa i dans (street/hip hop/jazz). Det är meriterande om du utöver erfarenhet inom dans också har lärarlegitimation med behörighet i dans för åk 7-9.
Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 7-9 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 7-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2025-08-07 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%.
Antal lediga befattningar: 1st.
Ref. nr: 15443
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
