Lärare i bild/svenska till Ekliden skola - Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola - Grundskolelärarjobb i Nacka

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola / Grundskolelärarjobb / Nacka2021-04-04Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.Eklidens skola söker grundskollärare i Bild/SvenskaNu söker vi på Eklidens skola dig som är legitimerad grundskollärare i bild och svenska.Eklidens skola ligger i centrala Nacka nära Nacka forum med goda förbindelser till centrala Stockholm. Verksamheten omfattar högstadium med ca 900 elever samt särskola. Totalt finns 100 medarbetare på skolan som hjälper eleverna att lyckas. Hos oss ska alla elever stimuleras och uppmuntras till att känna lust att lära och utvecklas.Uppdraget som grundskollärareSom lärare i bild och svenska kommer dina arbetsuppgifter utöver undervisningen innebära ett delat ansvar för en klass. Hålla i utvecklingssamtal och föräldramöten med elever och vårdnadshavare i klassen. Arbetar med Infomentor där du registrerar elevresultat, frånvaro och information om din undervisning till eleverna i din klass. Parallellt med Infomentor använder vi Google Apps for Education som lärplattform i de olika ämnena. Skolan har under flera år arbetat mycket med IKT. Det är viktigt att du kan och vill använda verktygen i din undervisning.Vi arbetar i arbetslag och ämneslag med stor frihet att tillsammans forma och utveckla undervisningen inom olika ämnen. Hos oss har alla elever tillgång till olika digitala verktyg och det är viktigt att du vill arbeta med verktygen som en naturlig del av undervisningen. Klassernas storlekar varierar mellan 24-26 elever och vi har laborationer i halvklass.Vi erbjuder digVi erbjuder en varm atmosfär med starkt engagerade professionella pedagoger och skolledare. Skolan är organiserad kring olika profiler vi har profilklasser inom Musik, språk- och kultur, teknik, idrott, samhällsvetenskap och naturvetenskap som stärker elevernas lärande. Vi har haft väldigt fina meritvärden de senaste åren, drygt 270 poäng, och har en hög grad av nöjda och trygga elever på skolan i förhållande till andra skolor i Nacka.I Nacka kommun tror vi på öppenhet, mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga. Varje medarbetares insats är viktig och vi förväntar oss att alla som arbetar med oss har viljan och förmågan att vara med i utvecklingen och tillsammans med oss skapar förutsättningar för framtiden.Vi erbjuder dig som vill vara med och växa med oss, ett mycket spännande och omväxlande arbete på en attraktiv arbetsplats med trevliga kollegor. Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 1 500 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.2021-04-04Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation i det ämne som efterfrågas. Du är digitalt driven och har erfarenhet av att arbeta i olika digitala stödsystem. Vi vill att du är modig, kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter och att du tillsammans med dina kollegor vill utveckla undervisningen. För att lyckas i rollen är du nytänkande och prövar nya lösningar för att tillvarata varje elevs potential.Vi ställer höga krav på att våra medarbetare är kompetenta, motiverade och stolta över sitt arbete och vi förutsätter att du delar det med oss. Du är självklart positiv och trygg i ditt yrkesutövande och har lätt för att samarbeta med och respektera elever, kollegor och vårdnadshavare. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen än bild och svenska.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde den 9 augusti 2021. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontaktaMikael Nyström biträdande rektor, 08-718 97 02, mikael.nystrom@nacka.se Fackliga företrädareHéléne Fischer Guste, LR, 08- 718 89 75, helene.fischer.guste@nacka.se Ansök ska vara oss till handa senast den 26 april 2021. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk internt.Välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Eklidens skola ligger i centrala Nacka, nära Nacka Forum med goda förbindelser till centrala Stockholm. Verksamheten omfattar högstadium och grundsärskola med drygt 890 elever. Totalt finns 100 medarbetare på skolan. Vi har en varm atmosfär med starkt engagerade professionella pedagoger och skolledare. Vi har väl utvecklade profiler inom ramen för elevens val med språk och kultur, musik, idrott, teknik och design, samhällsvetenskap och naturvetenskap som stärker elevernas lärande. Vår vision är en skola där alla trivs och utvecklas optimalt.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 20210809 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-26Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola5671413