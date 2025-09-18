Lärare i bild och musik åk 3-6
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Gnarp Skola
2025-09-18
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
Beskrivning
Gnarps skola ligger i centrala Gnarp, mitt emellan Sundsvall och Hudiksvall.
Vi har klasser från Förskoleklass till årskurs 6 samt ett fritidshem och en Fritidsklubb för åk 4-6. I skolan finns även ett integrerat folk- och skolbibliotek. Vi arbetar aktivt med skolutveckling och kollegialt lärande för ökad måluppfyllelse. Hälsa och lärande går hand i hand och vi tror att "Elever som lär sig mår bra och elever som mår bra lär sig". Dina arbetsuppgifter
Vi söker en bild- och musiklärare till åk 3-6. Som lärare på Gnarps skola ingår du i ett arbetslag och tillsammans planerar, genomför och utvärderar ni verksamheten. Vi arbetar aktivt med analys och systematiskt kvalitetsarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad legitimerad lärare i ämnena bild och musik. Vi ser att du som söker arbetar för goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare samt att du är flexibel, öppen och har god samarbetsförmåga. Du är kreativ och kan engagera och motivera eleverna till lärande och du bidrar med nya pedagogiska idéer i arbetslaget och på skolan. Övrig information
Inför eventuell intervju medtas belastningsregister. Vi erbjuder våra medarbetare 2000kr i friskvårdsbidrag och eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter.
Urval och kontakt kan ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att få dig som vår nya kollega!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Gnarp Skola
Katrinne Bylund, Rektor 0652-36075
