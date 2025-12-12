Lärare i bild och form till Kulturskolan
2025-12-12
Vi söker dig som vill inspirera och vägleda våra bild- och formelever i deras konstnärliga utveckling. Välkommen till oss på Kulturskolan!
Vilka är vi?
Kulturskolan i Norrköping söker en bildlärare för deltidsanställning på 60% tillsvidare. Vi är en kreativ och trivsam arbetsplats med ett stort utbud av kurser i konst, dans, teater, film och musik för barn och ungdomar på deras fritid.
Här får du möjlighet att vara en del av ett engagerat lärarkollegium som brinner för att främja kreativitet och konstnärligt uttryck.
Vi håller till i centrala Norrköping och har nära samarbete med det lokala kulturlivet för att skapa en positiv inlärningsmiljö. Kurserna i bild och form bedrivs i ljusa, välutrustade lokaler anpassade för verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som bildlärare på Kulturskolan arbetar du med att inspirera och vägleda barn och ungdomar i åldern 6 - 25 år i deras konstnärliga utveckling.
Du undervisar inom olika bildämnen, planerar och genomför lektioner, och skapar en kreativ och stimulerande miljö där eleverna får utveckla sin kreativa förmåga.
Du samarbetar med andra pedagoger och övrig personal för att utveckla och genomföra projekt som engagerar och utmanar våra elever.
Vi erbjuder möjlighet till visst distansarbete, vilket ger dig flexibilitet i din arbetsdag.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning och eftergymnasial utbildning inom bild och form. Du har erfarenhet av undervisning i kulturskola och erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och ungdomar.
Du är kreativ och entusiasmerande med förmågan att inspirera och utveckla individer.
Du har en god pedagogisk förmåga där du anpassar din kommunikation utifrån den du möter.
Vidare ser vi att du är lyhörd i ditt bemötande där du utvecklar positiva relationer till såväl elever som kollegor.
Du har god förmåga att arbeta självständigt men i samarbetet med andra bidrar du med en positiv inställning och delar aktivt med dig av kunskap samt information till arbetsgruppen för att nå gemensamma mål.
Då vi jobbar med barn och ungdomar är verksamheten dynamisk och du trivs med att ändringar kan ske under arbetsdagens gång.
Du förhåller dig flexibelt och prioriterar om när behov uppstår.
Vi ser att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på deltid 60%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 9 januari, urval sker löpande
Kontakt: Enhetschef Bengt Staf, bengt.staf@norrkoping.se
, 011-15 33 43
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
